https://ria.ru/20240605/sovetnik-1950729026.html

Суд оставил под стражей советника орловского губернатора Лежнева

Суд оставил под стражей советника орловского губернатора Лежнева - РИА Новости, 05.06.2024

Суд оставил под стражей советника орловского губернатора Лежнева

Орловский областной суд оставил советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева под стражей по делу о мошенничестве, рассмотрев апелляционную жалобу его... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T16:34

2024-06-05T16:34

2024-06-05T16:53

происшествия

орел

орловская область

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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Орловский областной суд оставил советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева под стражей по делу о мошенничестве, рассмотрев апелляционную жалобу его адвоката об избрании меры пресечения, сообщили в пресс-службе суда.В конце мая Советский районный суд в Орле отправил Лежнева под стражу на 1 месяц, ему вменяют статью о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, по факту хищения денежных средств при производстве строительных работ в рамках муниципальных контрактов, в том числе при реконструкции Красного моста в Орле. Ущерб от хищения бюджетам различных уровней составил более 76 миллионов рублей. Сторона защиты Лежнева обжаловала избранную судом меру пресечения.Отмечается, что Лежнев принимал участие в судебном заседании посредством видео-конференц-связи. В судебном заседании его защитник просила суд отменить постановление районного суда и освободить фигуранта из-под стражи."Орловский областной суд, изучив представленные материалы, выслушав мнения сторон, оставил без изменения постановление Советского районного суда г. Орла об избрании в отношении С. Лежнева меры пресечения в виде заключения под стражу, а апелляционную жалобу защитника - без удовлетворения", – говорится в сообщении.По данным суда, Лежнев действовал в составе организованной группы, используя свое служебное положение. Похищенные бюджетные денежные средства в размере более 76 миллионов рублей для ремонта мостовых сооружений на территории Орловской области были выделены, в том числе, в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

https://ria.ru/20240527/zaderzhanie-1948786604.html

https://ria.ru/20240523/vzyatka-1947811660.html

орел

орловская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, орел, орловская область