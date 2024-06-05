Рейтинг@Mail.ru
Суд оставил под стражей советника орловского губернатора Лежнева - РИА Новости, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:34 05.06.2024 (обновлено: 16:53 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/sovetnik-1950729026.html
Суд оставил под стражей советника орловского губернатора Лежнева
Суд оставил под стражей советника орловского губернатора Лежнева - РИА Новости, 05.06.2024
Суд оставил под стражей советника орловского губернатора Лежнева
Орловский областной суд оставил советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева под стражей по делу о мошенничестве, рассмотрев апелляционную жалобу его... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T16:34
2024-06-05T16:53
происшествия
орел
орловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948702674_0:207:2560:1647_1920x0_80_0_0_1355f483384c64b911ac01035f59c4ce.jpg
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Орловский областной суд оставил советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева под стражей по делу о мошенничестве, рассмотрев апелляционную жалобу его адвоката об избрании меры пресечения, сообщили в пресс-службе суда.В конце мая Советский районный суд в Орле отправил Лежнева под стражу на 1 месяц, ему вменяют статью о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, по факту хищения денежных средств при производстве строительных работ в рамках муниципальных контрактов, в том числе при реконструкции Красного моста в Орле. Ущерб от хищения бюджетам различных уровней составил более 76 миллионов рублей. Сторона защиты Лежнева обжаловала избранную судом меру пресечения.Отмечается, что Лежнев принимал участие в судебном заседании посредством видео-конференц-связи. В судебном заседании его защитник просила суд отменить постановление районного суда и освободить фигуранта из-под стражи."Орловский областной суд, изучив представленные материалы, выслушав мнения сторон, оставил без изменения постановление Советского районного суда г. Орла об избрании в отношении С. Лежнева меры пресечения в виде заключения под стражу, а апелляционную жалобу защитника - без удовлетворения", – говорится в сообщении.По данным суда, Лежнев действовал в составе организованной группы, используя свое служебное положение. Похищенные бюджетные денежные средства в размере более 76 миллионов рублей для ремонта мостовых сооружений на территории Орловской области были выделены, в том числе, в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
https://ria.ru/20240527/zaderzhanie-1948786604.html
https://ria.ru/20240523/vzyatka-1947811660.html
орел
орловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948702674_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_024b3e1e42f592347d091e1ba54b45e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, орел, орловская область
Происшествия, Орел, Орловская область
Суд оставил под стражей советника орловского губернатора Лежнева

Суд, рассмотрев апелляцию, оставил советника орловского губернатора под стражей

© Фото : Сергей Лежнев/ВКонтактеСоветник орловского губернатора Сергей Лежнев
Советник орловского губернатора Сергей Лежнев - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Фото : Сергей Лежнев/ВКонтакте
Советник орловского губернатора Сергей Лежнев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Орловский областной суд оставил советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева под стражей по делу о мошенничестве, рассмотрев апелляционную жалобу его адвоката об избрании меры пресечения, сообщили в пресс-службе суда.
В конце мая Советский районный суд в Орле отправил Лежнева под стражу на 1 месяц, ему вменяют статью о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, по факту хищения денежных средств при производстве строительных работ в рамках муниципальных контрактов, в том числе при реконструкции Красного моста в Орле. Ущерб от хищения бюджетам различных уровней составил более 76 миллионов рублей. Сторона защиты Лежнева обжаловала избранную судом меру пресечения.
Андрей Клычков - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Орловский губернатор прокомментировал задержание своего советника
27 мая, 21:53
Отмечается, что Лежнев принимал участие в судебном заседании посредством видео-конференц-связи. В судебном заседании его защитник просила суд отменить постановление районного суда и освободить фигуранта из-под стражи.
«
"Орловский областной суд, изучив представленные материалы, выслушав мнения сторон, оставил без изменения постановление Советского районного суда г. Орла об избрании в отношении С. Лежнева меры пресечения в виде заключения под стражу, а апелляционную жалобу защитника - без удовлетворения", – говорится в сообщении.
По данным суда, Лежнев действовал в составе организованной группы, используя свое служебное положение. Похищенные бюджетные денежные средства в размере более 76 миллионов рублей для ремонта мостовых сооружений на территории Орловской области были выделены, в том числе, в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Марат Тамбиев - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Дело о крупнейшей взятке в истории современной России дошло до суда
23 мая, 09:42
 
ПроисшествияОрелОрловская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала