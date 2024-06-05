https://ria.ru/20240605/soglashenie-1950726774.html
Липецкая область подписала первое партнерское соглашение на ПМЭФ — 2024
Липецкая область подписала первое партнерское соглашение на ПМЭФ — 2024 - РИА Новости, 05.06.2024
Липецкая область подписала первое партнерское соглашение на ПМЭФ — 2024
В среду - в первый день работы XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) - Липецкая область и компания "Рунит" подписали соглашение о... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T16:31
2024-06-05T16:31
2024-06-05T16:31
липецкая область
липецкая область
россия
игорь артамонов
"липецк"
пмэф
особые экономические зоны
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ЛИПЕЦК, 5 июн — РИА Новости. В среду - в первый день работы XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) - Липецкая область и компания "Рунит" подписали соглашение о размещении на елецком участке ОЭЗ "Липецк" завода по производству сухих смесей для строительства, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что инвестор планирует вложить в развитие проекта 450 миллионов рублей. На предприятии создадут более 160 рабочих мест. Первую очередь планируют запустить в 3 квартале 2025 года. По словам Артамонова, в Липецкой области инвесторов заинтересовали комфортные условия для ведения крупного бизнеса, удобная логистика, а также наличие в регионе сырья, которое станет основой для производства сухих строительных смесей, мелкозернистых бетонов и растворов на основе гидравлических и воздушных вяжущих. Кроме того, будет налажено производство каменной штукатурки, силикатной краски, камнеукрепителей, изделий из архитектурного и мозаичного бетона и бетонных изделий. "Мы заинтересованы в том, чтобы в Липецкой области производили качественные материалы для строительства домов, дорог и других объектов. У нас есть для этого достойная сырьевая база. Уверен, продукция будет востребована у строительных компаний и реставрационных центров по всей России. А удобное расположение предприятия рядом с федеральной трассой облегчит логистику", – прокомментировал Артамонов.
https://ria.ru/20231027/rezident-1905683850.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, россия, игорь артамонов, "липецк", пмэф, особые экономические зоны
Липецкая область, Липецкая область, Россия, Игорь Артамонов, "Липецк", ПМЭФ, Особые экономические зоны
ЛИПЕЦК, 5 июн — РИА Новости. В среду - в первый день работы XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) - Липецкая область и компания "Рунит" подписали соглашение о размещении на елецком участке ОЭЗ "Липецк" завода по производству сухих смесей для строительства, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что инвестор планирует вложить в развитие проекта 450 миллионов рублей. На предприятии создадут более 160 рабочих мест. Первую очередь планируют запустить в 3 квартале 2025 года.
По словам Артамонова, в Липецкой области инвесторов заинтересовали комфортные условия для ведения крупного бизнеса, удобная логистика, а также наличие в регионе сырья, которое станет основой для производства сухих строительных смесей, мелкозернистых бетонов и растворов на основе гидравлических и воздушных вяжущих. Кроме того, будет налажено производство каменной штукатурки, силикатной краски, камнеукрепителей, изделий из архитектурного и мозаичного бетона и бетонных изделий.
"Мы заинтересованы в том, чтобы в Липецкой области производили качественные материалы для строительства домов, дорог и других объектов. У нас есть для этого достойная сырьевая база. Уверен, продукция будет востребована у строительных компаний и реставрационных центров по всей России
. А удобное расположение предприятия рядом с федеральной трассой облегчит логистику", – прокомментировал Артамонов.