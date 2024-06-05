Рейтинг@Mail.ru
Липецкая область подписала первое партнерское соглашение на ПМЭФ — 2024 - РИА Новости, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
 
16:31 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/soglashenie-1950726774.html
Липецкая область подписала первое партнерское соглашение на ПМЭФ — 2024
Липецкая область подписала первое партнерское соглашение на ПМЭФ — 2024 - РИА Новости, 05.06.2024
Липецкая область подписала первое партнерское соглашение на ПМЭФ — 2024
В среду - в первый день работы XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) - Липецкая область и компания "Рунит" подписали соглашение о... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T16:31
2024-06-05T16:31
липецкая область
липецкая область
россия
игорь артамонов
"липецк"
пмэф
особые экономические зоны
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950726506_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_7f303211117d64842971576cc7bf7a87.jpg
ЛИПЕЦК, 5 июн — РИА Новости. В среду - в первый день работы XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) - Липецкая область и компания "Рунит" подписали соглашение о размещении на елецком участке ОЭЗ "Липецк" завода по производству сухих смесей для строительства, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что инвестор планирует вложить в развитие проекта 450 миллионов рублей. На предприятии создадут более 160 рабочих мест. Первую очередь планируют запустить в 3 квартале 2025 года. По словам Артамонова, в Липецкой области инвесторов заинтересовали комфортные условия для ведения крупного бизнеса, удобная логистика, а также наличие в регионе сырья, которое станет основой для производства сухих строительных смесей, мелкозернистых бетонов и растворов на основе гидравлических и воздушных вяжущих. Кроме того, будет налажено производство каменной штукатурки, силикатной краски, камнеукрепителей, изделий из архитектурного и мозаичного бетона и бетонных изделий. "Мы заинтересованы в том, чтобы в Липецкой области производили качественные материалы для строительства домов, дорог и других объектов. У нас есть для этого достойная сырьевая база. Уверен, продукция будет востребована у строительных компаний и реставрационных центров по всей России. А удобное расположение предприятия рядом с федеральной трассой облегчит логистику", – прокомментировал Артамонов.
https://ria.ru/20231027/rezident-1905683850.html
липецкая область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950726506_20:0:1157:853_1920x0_80_0_0_a718a6c6ba11abb1b860f3b3bd5c5130.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, россия, игорь артамонов, "липецк", пмэф, особые экономические зоны
Липецкая область, Липецкая область, Россия, Игорь Артамонов, "Липецк", ПМЭФ, Особые экономические зоны

Липецкая область подписала первое партнерское соглашение на ПМЭФ — 2024

© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой областиЛипецкая область и компания "Рунит" подписали соглашение
Липецкая область и компания Рунит подписали соглашение - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой области
Липецкая область и компания "Рунит" подписали соглашение
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 5 июн — РИА Новости. В среду - в первый день работы XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) - Липецкая область и компания "Рунит" подписали соглашение о размещении на елецком участке ОЭЗ "Липецк" завода по производству сухих смесей для строительства, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что инвестор планирует вложить в развитие проекта 450 миллионов рублей. На предприятии создадут более 160 рабочих мест. Первую очередь планируют запустить в 3 квартале 2025 года.
По словам Артамонова, в Липецкой области инвесторов заинтересовали комфортные условия для ведения крупного бизнеса, удобная логистика, а также наличие в регионе сырья, которое станет основой для производства сухих строительных смесей, мелкозернистых бетонов и растворов на основе гидравлических и воздушных вяжущих. Кроме того, будет налажено производство каменной штукатурки, силикатной краски, камнеукрепителей, изделий из архитектурного и мозаичного бетона и бетонных изделий.
"Мы заинтересованы в том, чтобы в Липецкой области производили качественные материалы для строительства домов, дорог и других объектов. У нас есть для этого достойная сырьевая база. Уверен, продукция будет востребована у строительных компаний и реставрационных центров по всей России. А удобное расположение предприятия рядом с федеральной трассой облегчит логистику", – прокомментировал Артамонов.
Новый резидент появился в ОЭЗ Липецк - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Новый резидент появился в ОЭЗ "Липецк"
27 октября 2023, 16:41
 
Липецкая областьЛипецкая областьРоссияИгорь Артамонов"Липецк"ПМЭФОсобые экономические зоны
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала