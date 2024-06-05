https://ria.ru/20240605/soglaenie-1957166504.html

В Новороссийске расширят комплекс по производству салатной продукции

В Новороссийске расширят комплекс по производству салатной продукции - РИА Новости, 03.07.2024

В Новороссийске расширят комплекс по производству салатной продукции

Компания "Салаты с моря" расширит в Новороссийске комплекс по производству салатной продукции, соглашение о создании производства подписано в рамках... РИА Новости, 03.07.2024

2024-06-05T20:19

2024-06-05T20:19

2024-07-03T16:57

краснодарский край

коммерческая недвижимость

новороссийск

краснодарский край

андрей коробка

андрей кравченко (государственный служащий)

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Компания "Салаты с моря" расширит в Новороссийске комплекс по производству салатной продукции, соглашение о создании производства подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. "В Новороссийске расширят комплекс по производству салатной продукции… Производственная мощность нового комплекса составит 5,5 тысяч тонн продукции в год. Планируют выращивать овощную зелень – айсберг, мангольд, фриссе, романо, радичио, кейл, рукколу, шпинат. Сумма инвестиций – 420 миллионов рублей. Проект планируют реализовать в 2024-2025 годы. И создать 195 рабочих мест", - говорится в сообщении. Комплекс по выращиванию овощной и растениеводческой продукции в открытом и защищенном грунте построят в Новороссийске. Соглашение о реализации инвестпроекта подписали в рамках ПМЭФ-2024 вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка, представитель предприятия-инвестора "Салаты с моря" Вадим Матусевич и мэр Новороссийска Андрей Кравченко, добавляют власти. Кубань входит в тройку регионов-лидеров по выращиванию овощей в защищенном грунте. По данным администрации, ежегодно производится более 100 тысяч тонн. Стабильный объем производства обеспечен расширением площади теплиц, внедрением новых технологий, использованием высокоурожайных сортов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240531/yarmarki-1949787704.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

коммерческая недвижимость, новороссийск, краснодарский край, андрей коробка, андрей кравченко (государственный служащий), пмэф