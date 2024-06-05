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В Новороссийске расширят комплекс по производству салатной продукции - РИА Новости, 03.07.2024
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Краснодарский край
 
20:19 05.06.2024 (обновлено: 16:57 03.07.2024)
https://ria.ru/20240605/soglaenie-1957166504.html
В Новороссийске расширят комплекс по производству салатной продукции
В Новороссийске расширят комплекс по производству салатной продукции - РИА Новости, 03.07.2024
В Новороссийске расширят комплекс по производству салатной продукции
Компания "Салаты с моря" расширит в Новороссийске комплекс по производству салатной продукции, соглашение о создании производства подписано в рамках... РИА Новости, 03.07.2024
2024-06-05T20:19
2024-07-03T16:57
краснодарский край
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Компания "Салаты с моря" расширит в Новороссийске комплекс по производству салатной продукции, соглашение о создании производства подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. "В Новороссийске расширят комплекс по производству салатной продукции… Производственная мощность нового комплекса составит 5,5 тысяч тонн продукции в год. Планируют выращивать овощную зелень – айсберг, мангольд, фриссе, романо, радичио, кейл, рукколу, шпинат. Сумма инвестиций – 420 миллионов рублей. Проект планируют реализовать в 2024-2025 годы. И создать 195 рабочих мест", - говорится в сообщении. Комплекс по выращиванию овощной и растениеводческой продукции в открытом и защищенном грунте построят в Новороссийске. Соглашение о реализации инвестпроекта подписали в рамках ПМЭФ-2024 вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка, представитель предприятия-инвестора "Салаты с моря" Вадим Матусевич и мэр Новороссийска Андрей Кравченко, добавляют власти. Кубань входит в тройку регионов-лидеров по выращиванию овощей в защищенном грунте. По данным администрации, ежегодно производится более 100 тысяч тонн. Стабильный объем производства обеспечен расширением площади теплиц, внедрением новых технологий, использованием высокоурожайных сортов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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коммерческая недвижимость, новороссийск, краснодарский край, андрей коробка, андрей кравченко (государственный служащий), пмэф
Краснодарский край, Коммерческая недвижимость, Новороссийск, Краснодарский край, Андрей Коробка, Андрей Кравченко (государственный служащий), ПМЭФ

В Новороссийске расширят комплекс по производству салатной продукции

© РИА Новости / Ксения НакаСалат, выращенный на заводе
Салат, выращенный на заводе - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Ксения Нака
Салат, выращенный на заводе. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Компания "Салаты с моря" расширит в Новороссийске комплекс по производству салатной продукции, соглашение о создании производства подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
«
"В Новороссийске расширят комплекс по производству салатной продукции… Производственная мощность нового комплекса составит 5,5 тысяч тонн продукции в год. Планируют выращивать овощную зелень – айсберг, мангольд, фриссе, романо, радичио, кейл, рукколу, шпинат. Сумма инвестиций – 420 миллионов рублей. Проект планируют реализовать в 2024-2025 годы. И создать 195 рабочих мест", - говорится в сообщении.
Комплекс по выращиванию овощной и растениеводческой продукции в открытом и защищенном грунте построят в Новороссийске. Соглашение о реализации инвестпроекта подписали в рамках ПМЭФ-2024 вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка, представитель предприятия-инвестора "Салаты с моря" Вадим Матусевич и мэр Новороссийска Андрей Кравченко, добавляют власти.
Кубань входит в тройку регионов-лидеров по выращиванию овощей в защищенном грунте. По данным администрации, ежегодно производится более 100 тысяч тонн. Стабильный объем производства обеспечен расширением площади теплиц, внедрением новых технологий, использованием высокоурожайных сортов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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Краснодарский крайКоммерческая недвижимостьНовороссийскКраснодарский крайАндрей КоробкаАндрей Кравченко (государственный служащий)ПМЭФ
 
 
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