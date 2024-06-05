В Новороссийске расширят комплекс по производству салатной продукции
Салат, выращенный на заводе. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Компания "Салаты с моря" расширит в Новороссийске комплекс по производству салатной продукции, соглашение о создании производства подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
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"В Новороссийске расширят комплекс по производству салатной продукции… Производственная мощность нового комплекса составит 5,5 тысяч тонн продукции в год. Планируют выращивать овощную зелень – айсберг, мангольд, фриссе, романо, радичио, кейл, рукколу, шпинат. Сумма инвестиций – 420 миллионов рублей. Проект планируют реализовать в 2024-2025 годы. И создать 195 рабочих мест", - говорится в сообщении.
Комплекс по выращиванию овощной и растениеводческой продукции в открытом и защищенном грунте построят в Новороссийске. Соглашение о реализации инвестпроекта подписали в рамках ПМЭФ-2024 вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка, представитель предприятия-инвестора "Салаты с моря" Вадим Матусевич и мэр Новороссийска Андрей Кравченко, добавляют власти.
Кубань входит в тройку регионов-лидеров по выращиванию овощей в защищенном грунте. По данным администрации, ежегодно производится более 100 тысяч тонн. Стабильный объем производства обеспечен расширением площади теплиц, внедрением новых технологий, использованием высокоурожайных сортов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.