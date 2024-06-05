Рейтинг@Mail.ru
Снайперы сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:18 05.06.2024 (обновлено: 05:42 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/snaypery-1950547483.html
Снайперы сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении
Снайперы сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 05.06.2024
Снайперы сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении
Снайперская тройка группировки войск "Днепр" сорвала ротацию ВСУ на Ореховском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T05:18
2024-06-05T05:42
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899369747_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_04a67320d594108a433c17819e73fab2.jpg
ЛУГАНСК, 5 июн – РИА Новости. Снайперская тройка группировки войск "Днепр" сорвала ротацию ВСУ на Ореховском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "В Запорожской области на Ореховском направлении снайперская тройка отдельного разведывательного батальона 19-ой гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск Днепр при попытке ротации подразделения ВСУ уничтожила двух неонацистов", - сообщили в оборонном ведомстве. Снайпер с позывным "Волк" рассказал журналистам о применении психотропных веществ в рядах ВСУ и суицидальном поведении пехоты противника на этом фоне. "Бывают такие моменты, что противник выходит из своих блиндажей в полный рост, но мы за это его сразу "наказываем". Находили у них такие токсичные таблетки какие-то… Факт применения психотропных веществ противника был замечен неоднократно", - рассказал "Волк". По данным МО РФ, все боевые задачи бойцы выполняют в составе троек: снайпер, корректировщик и прикрывающий. При необходимости они могут заменять друг друга.
https://ria.ru/20240605/fpv-1950547186.html
https://ria.ru/20240311/dnepr-1932214513.html
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899369747_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_011238237087502a5cb871d8688794a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Снайперы сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении

Снайперы группировки "Днепр" сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащий в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Военнослужащий в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 5 июн – РИА Новости. Снайперская тройка группировки войск "Днепр" сорвала ротацию ВСУ на Ореховском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
Запорожской области на Ореховском направлении снайперская тройка отдельного разведывательного батальона 19-ой гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск Днепр при попытке ротации подразделения ВСУ уничтожила двух неонацистов", - сообщили в оборонном ведомстве.
FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
В Минобороны рассказали об успешном применении FPV-дронов у Часова Яра
05:15
Снайпер с позывным "Волк" рассказал журналистам о применении психотропных веществ в рядах ВСУ и суицидальном поведении пехоты противника на этом фоне.
"Бывают такие моменты, что противник выходит из своих блиндажей в полный рост, но мы за это его сразу "наказываем". Находили у них такие токсичные таблетки какие-то… Факт применения психотропных веществ противника был замечен неоднократно", - рассказал "Волк".
По данным МО РФ, все боевые задачи бойцы выполняют в составе троек: снайпер, корректировщик и прикрывающий. При необходимости они могут заменять друг друга.
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Бойцы ВДВ уничтожили на Днепре лодки с десантом ВСУ
11 марта, 05:08
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала