https://ria.ru/20240605/snaypery-1950547483.html
Снайперы сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении
Снайперы сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 05.06.2024
Снайперы сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении
Снайперская тройка группировки войск "Днепр" сорвала ротацию ВСУ на Ореховском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T05:18
2024-06-05T05:18
2024-06-05T05:42
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ЛУГАНСК, 5 июн – РИА Новости. Снайперская тройка группировки войск "Днепр" сорвала ротацию ВСУ на Ореховском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "В Запорожской области на Ореховском направлении снайперская тройка отдельного разведывательного батальона 19-ой гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск Днепр при попытке ротации подразделения ВСУ уничтожила двух неонацистов", - сообщили в оборонном ведомстве. Снайпер с позывным "Волк" рассказал журналистам о применении психотропных веществ в рядах ВСУ и суицидальном поведении пехоты противника на этом фоне. "Бывают такие моменты, что противник выходит из своих блиндажей в полный рост, но мы за это его сразу "наказываем". Находили у них такие токсичные таблетки какие-то… Факт применения психотропных веществ противника был замечен неоднократно", - рассказал "Волк". По данным МО РФ, все боевые задачи бойцы выполняют в составе троек: снайпер, корректировщик и прикрывающий. При необходимости они могут заменять друг друга.
https://ria.ru/20240605/fpv-1950547186.html
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россия, запорожская область, вооруженные силы украины
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Снайперы сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении
Снайперы группировки "Днепр" сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении
ЛУГАНСК, 5 июн – РИА Новости. Снайперская тройка группировки войск "Днепр" сорвала ротацию ВСУ на Ореховском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
"В Запорожской области
на Ореховском направлении снайперская тройка отдельного разведывательного батальона 19-ой гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск Днепр при попытке ротации подразделения ВСУ уничтожила двух неонацистов", - сообщили в оборонном ведомстве.
Снайпер с позывным "Волк" рассказал журналистам о применении психотропных веществ в рядах ВСУ и суицидальном поведении пехоты противника на этом фоне.
"Бывают такие моменты, что противник выходит из своих блиндажей в полный рост, но мы за это его сразу "наказываем". Находили у них такие токсичные таблетки какие-то… Факт применения психотропных веществ противника был замечен неоднократно", - рассказал "Волк".
По данным МО РФ, все боевые задачи бойцы выполняют в составе троек: снайпер, корректировщик и прикрывающий. При необходимости они могут заменять друг друга.