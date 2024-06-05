https://ria.ru/20240605/smi-1950817710.html
Путин рассказал о травле российских СМИ на Западе
Путин рассказал о травле российских СМИ на Западе - РИА Новости, 05.06.2024
Путин рассказал о травле российских СМИ на Западе
Российским журналистам везде на Западе чинят препятствия, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T21:46
2024-06-05T21:46
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Российским журналистам везде на Западе чинят препятствия, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран."Везде, где пытаются работать наши журналисты, везде им чинят препятствия. Ну просто везде, значит, запугивают их сотрудников, закрывают счета в банках, отбирают транспорт, чего только не делают", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/germaniya-1950746715.html
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в мире, европа, сша
ПМЭФ-2024, В мире, Европа, США
Путин рассказал о травле российских СМИ на Западе
Путин: российские СМИ подвергаются травле в Европе и США
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Российским журналистам везде на Западе чинят препятствия, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран.
"Везде, где пытаются работать наши журналисты, везде им чинят препятствия. Ну просто везде, значит, запугивают их сотрудников, закрывают счета в банках, отбирают транспорт, чего только не делают", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.