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Путин рассказал о травле российских СМИ на Западе - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
21:46 05.06.2024 (обновлено: 21:52 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/smi-1950817710.html
Путин рассказал о травле российских СМИ на Западе
Путин рассказал о травле российских СМИ на Западе - РИА Новости, 05.06.2024
Путин рассказал о травле российских СМИ на Западе
Российским журналистам везде на Западе чинят препятствия, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T21:46
2024-06-05T21:52
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Российским журналистам везде на Западе чинят препятствия, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран."Везде, где пытаются работать наши журналисты, везде им чинят препятствия. Ну просто везде, значит, запугивают их сотрудников, закрывают счета в банках, отбирают транспорт, чего только не делают", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/germaniya-1950746715.html
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в мире, европа, сша
ПМЭФ-2024, В мире, Европа, США
Путин рассказал о травле российских СМИ на Западе

Путин: российские СМИ подвергаются травле в Европе и США

© РИА НовостиПрезидент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ
© РИА Новости
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Российским журналистам везде на Западе чинят препятствия, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран.
Немецкие солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Министр обороны ФРГ заявил, что Берлин должен готовиться к войне с Россией
Вчера, 17:18
"Везде, где пытаются работать наши журналисты, везде им чинят препятствия. Ну просто везде, значит, запугивают их сотрудников, закрывают счета в банках, отбирают транспорт, чего только не делают", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Сотни F-15 полетят в сторону России. В США сделали неожиданное заявление
Вчера, 15:55
 
ПМЭФ-2024В миреЕвропаСША
 
 
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