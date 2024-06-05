https://ria.ru/20240605/slovakiya-1950698502.html

Словакия не стала продлевать выплату компенсации за жилье для беженцев

Словакия не стала продлевать выплату компенсации за жилье для беженцев - РИА Новости, 05.06.2024

Словакия не стала продлевать выплату компенсации за жилье для беженцев

Правительство Словакии на заседании в среду не стало продлевать выплату компенсации для собственников недвижимости, предоставляющим жилье беженцам с Украины,... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T15:06

2024-06-05T15:06

2024-06-05T15:06

в мире

словакия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875971652_0:231:2560:1671_1920x0_80_0_0_a9c0b230ffa15355351f9e76b199e6aa.jpg

БРАТИСЛАВА, 5 июн - РИА Новости. Правительство Словакии на заседании в среду не стало продлевать выплату компенсации для собственников недвижимости, предоставляющим жилье беженцам с Украины, следует из документов рассмотренных кабмином. "Проектом закона предусматривается значительное изменение в обеспечении жильем беженцев с Украины. Происходит отказ от сплошной и не адресной поддержки в этой области так, что с 1 июля 2024 года поддержка направляется на новоприбывших иностранцев, которым временное убежище в Словакии предоставлено впервые, и на уязвимые группы лиц", - говорится в документах, одобренных словацким правительством. В феврале правительство Словакии почти в два раза уменьшило размер компенсации, которая выплачивалась государством собственникам недвижимости, предоставляющим жилье беженцам с Украины. Это было сделано для того, чтобы мотивировать беженцев обеспечивать основные потребности за личный счет. В марте кабмин Словакии продлил выплату этой компенсации только до конца июня. Предполагается, что государство будет оплачивать жилье новоприбывшим беженцам с Украины только на 120 дней. Исключением станут уязвимые группы лиц, к которым относятся инвалиды, пожилые люди и дети до пяти лет. Им жилье будет предоставляться за счет государства без ограничения по времени. Документ направят на рассмотрение в парламент. Ожидается, что изменения вступят в силу уже с июля.

https://ria.ru/20240525/germaniya-1948334582.html

https://ria.ru/20240603/chekhiya-1950102095.html

словакия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, словакия, украина