https://ria.ru/20240605/slovakiya-1950698502.html
Словакия не стала продлевать выплату компенсации за жилье для беженцев
Словакия не стала продлевать выплату компенсации за жилье для беженцев - РИА Новости, 05.06.2024
Словакия не стала продлевать выплату компенсации за жилье для беженцев
Правительство Словакии на заседании в среду не стало продлевать выплату компенсации для собственников недвижимости, предоставляющим жилье беженцам с Украины,... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T15:06
2024-06-05T15:06
2024-06-05T15:06
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БРАТИСЛАВА, 5 июн - РИА Новости. Правительство Словакии на заседании в среду не стало продлевать выплату компенсации для собственников недвижимости, предоставляющим жилье беженцам с Украины, следует из документов рассмотренных кабмином. "Проектом закона предусматривается значительное изменение в обеспечении жильем беженцев с Украины. Происходит отказ от сплошной и не адресной поддержки в этой области так, что с 1 июля 2024 года поддержка направляется на новоприбывших иностранцев, которым временное убежище в Словакии предоставлено впервые, и на уязвимые группы лиц", - говорится в документах, одобренных словацким правительством. В феврале правительство Словакии почти в два раза уменьшило размер компенсации, которая выплачивалась государством собственникам недвижимости, предоставляющим жилье беженцам с Украины. Это было сделано для того, чтобы мотивировать беженцев обеспечивать основные потребности за личный счет. В марте кабмин Словакии продлил выплату этой компенсации только до конца июня. Предполагается, что государство будет оплачивать жилье новоприбывшим беженцам с Украины только на 120 дней. Исключением станут уязвимые группы лиц, к которым относятся инвалиды, пожилые люди и дети до пяти лет. Им жилье будет предоставляться за счет государства без ограничения по времени. Документ направят на рассмотрение в парламент. Ожидается, что изменения вступят в силу уже с июля.
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в мире, словакия, украина
В мире, Словакия, Украина
Словакия не стала продлевать выплату компенсации за жилье для беженцев
Словакия не стала продлевать выплату компенсации за жилье для беженцев с Украины
БРАТИСЛАВА, 5 июн - РИА Новости. Правительство Словакии на заседании в среду не стало продлевать выплату компенсации для собственников недвижимости, предоставляющим жилье беженцам с Украины, следует из документов рассмотренных кабмином.
«
"Проектом закона предусматривается значительное изменение в обеспечении жильем беженцев с Украины. Происходит отказ от сплошной и не адресной поддержки в этой области так, что с 1 июля 2024 года поддержка направляется на новоприбывших иностранцев, которым временное убежище в Словакии предоставлено впервые, и на уязвимые группы лиц", - говорится в документах, одобренных словацким правительством.
В феврале правительство Словакии почти в два раза уменьшило размер компенсации, которая выплачивалась государством собственникам недвижимости, предоставляющим жилье беженцам с Украины. Это было сделано для того, чтобы мотивировать беженцев обеспечивать основные потребности за личный счет. В марте кабмин Словакии продлил выплату этой компенсации только до конца июня.
Предполагается, что государство будет оплачивать жилье новоприбывшим беженцам с Украины только на 120 дней. Исключением станут уязвимые группы лиц, к которым относятся инвалиды, пожилые люди и дети до пяти лет. Им жилье будет предоставляться за счет государства без ограничения по времени.
Документ направят на рассмотрение в парламент. Ожидается, что изменения вступят в силу уже с июля.