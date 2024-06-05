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В ДНР ликвидировали схрон с оружием из стран НАТО - РИА Новости, 05.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:45 05.06.2024 (обновлено: 12:24 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/skhron-1950613780.html
В ДНР ликвидировали схрон с оружием из стран НАТО
В ДНР ликвидировали схрон с оружием из стран НАТО - РИА Новости, 05.06.2024
В ДНР ликвидировали схрон с оружием из стран НАТО
Сотрудники Росгвардии совместно с военной контрразведкой ликвидировали крупный схрон с американским, болгарским и шведским оружием в ДНР, сообщили в... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T11:45
2024-06-05T12:24
специальная военная операция на украине
безопасность
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
донецкая народная республика
россия
сша
болгария
швеция
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии совместно с военной контрразведкой ликвидировали крупный схрон с американским, болгарским и шведским оружием в ДНР, сообщили в пресс-службе ведомства. "В ходе оперативных мероприятий на окраине одного из населённых пунктов Донецкой Народной Республики бойцы спецназа Росгвардии по информации, полученной от сотрудников военной контрразведки, обнаружили крупный схрон с иностранным вооружением и боеприпасами", - говорится в сообщении. На чердаке нежилого дома изъяты гранатомёты иностранного производства: три единицы М-136 Vampire, две единицы М-72 производства США, РПГ-22 и Bullspike производства Болгарии, а также шведский Sokrat. Также обнаружено семь килограммов тротила, более 20 гранат и свыше 200 патронов для стрелкового вооружения западного образца. "Обнаруженный арсенал мог использоваться украинскими националистами для проведения диверсионно-террористических актов", - добавляется в сообщении. Вооружение, боеприпасы и взрывчатые вещества уничтожены накладным зарядом, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20240530/krym-1949278160.html
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безопасность, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), донецкая народная республика, россия, сша, болгария, швеция
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Донецкая Народная Республика, Россия, США, Болгария, Швеция
В ДНР ликвидировали схрон с оружием из стран НАТО

Росгвардия нашла в ДНР схрон с болгарским, американским и шведским оружием

© Фото : Федеральная служба войск национальной гвардии Российской ФедерацииСотрудники Росгвардии совместно с военной контрразведкой ликвидировали крупный схрон с американским, болгарским и шведским оружием в ДНР
Сотрудники Росгвардии совместно с военной контрразведкой ликвидировали крупный схрон с американским, болгарским и шведским оружием в ДНР - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Фото : Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации
Сотрудники Росгвардии совместно с военной контрразведкой ликвидировали крупный схрон с американским, болгарским и шведским оружием в ДНР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии совместно с военной контрразведкой ликвидировали крупный схрон с американским, болгарским и шведским оружием в ДНР, сообщили в пресс-службе ведомства.
"В ходе оперативных мероприятий на окраине одного из населённых пунктов Донецкой Народной Республики бойцы спецназа Росгвардии по информации, полученной от сотрудников военной контрразведки, обнаружили крупный схрон с иностранным вооружением и боеприпасами", - говорится в сообщении.
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На чердаке нежилого дома изъяты гранатомёты иностранного производства: три единицы М-136 Vampire, две единицы М-72 производства США, РПГ-22 и Bullspike производства Болгарии, а также шведский Sokrat. Также обнаружено семь килограммов тротила, более 20 гранат и свыше 200 патронов для стрелкового вооружения западного образца.
"Обнаруженный арсенал мог использоваться украинскими националистами для проведения диверсионно-террористических актов", - добавляется в сообщении.
Вооружение, боеприпасы и взрывчатые вещества уничтожены накладным зарядом, заключили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Донецкая Народная РеспубликаРоссияСШАБолгарияШвеция
 
 
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