https://ria.ru/20240605/skhron-1950613780.html

В ДНР ликвидировали схрон с оружием из стран НАТО

В ДНР ликвидировали схрон с оружием из стран НАТО - РИА Новости, 05.06.2024

В ДНР ликвидировали схрон с оружием из стран НАТО

Сотрудники Росгвардии совместно с военной контрразведкой ликвидировали крупный схрон с американским, болгарским и шведским оружием в ДНР, сообщили в... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T11:45

2024-06-05T11:45

2024-06-05T12:24

специальная военная операция на украине

безопасность

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

донецкая народная республика

россия

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии совместно с военной контрразведкой ликвидировали крупный схрон с американским, болгарским и шведским оружием в ДНР, сообщили в пресс-службе ведомства. "В ходе оперативных мероприятий на окраине одного из населённых пунктов Донецкой Народной Республики бойцы спецназа Росгвардии по информации, полученной от сотрудников военной контрразведки, обнаружили крупный схрон с иностранным вооружением и боеприпасами", - говорится в сообщении. На чердаке нежилого дома изъяты гранатомёты иностранного производства: три единицы М-136 Vampire, две единицы М-72 производства США, РПГ-22 и Bullspike производства Болгарии, а также шведский Sokrat. Также обнаружено семь килограммов тротила, более 20 гранат и свыше 200 патронов для стрелкового вооружения западного образца. "Обнаруженный арсенал мог использоваться украинскими националистами для проведения диверсионно-террористических актов", - добавляется в сообщении. Вооружение, боеприпасы и взрывчатые вещества уничтожены накладным зарядом, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20240530/krym-1949278160.html

https://ria.ru/20240528/skhron-1948808478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), донецкая народная республика, россия, сша, болгария, швеция