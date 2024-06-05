В ДНР ликвидировали схрон с оружием из стран НАТО
Росгвардия нашла в ДНР схрон с болгарским, американским и шведским оружием
© Фото : Федеральная служба войск национальной гвардии Российской ФедерацииСотрудники Росгвардии совместно с военной контрразведкой ликвидировали крупный схрон с американским, болгарским и шведским оружием в ДНР
Сотрудники Росгвардии совместно с военной контрразведкой ликвидировали крупный схрон с американским, болгарским и шведским оружием в ДНР
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии совместно с военной контрразведкой ликвидировали крупный схрон с американским, болгарским и шведским оружием в ДНР, сообщили в пресс-службе ведомства.
"В ходе оперативных мероприятий на окраине одного из населённых пунктов Донецкой Народной Республики бойцы спецназа Росгвардии по информации, полученной от сотрудников военной контрразведки, обнаружили крупный схрон с иностранным вооружением и боеприпасами", - говорится в сообщении.
На чердаке нежилого дома изъяты гранатомёты иностранного производства: три единицы М-136 Vampire, две единицы М-72 производства США, РПГ-22 и Bullspike производства Болгарии, а также шведский Sokrat. Также обнаружено семь килограммов тротила, более 20 гранат и свыше 200 патронов для стрелкового вооружения западного образца.
"Обнаруженный арсенал мог использоваться украинскими националистами для проведения диверсионно-террористических актов", - добавляется в сообщении.
Вооружение, боеприпасы и взрывчатые вещества уничтожены накладным зарядом, заключили в ведомстве.