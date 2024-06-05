https://ria.ru/20240605/skhron-1950552941.html

Под Артемовском обнаружили схрон с оружием, сделанный еще в 2014 году

Под Артемовском обнаружили схрон с оружием, сделанный еще в 2014 году - РИА Новости, 05.06.2024

Под Артемовском обнаружили схрон с оружием, сделанный еще в 2014 году

Схрон с оружием, сделанный украинскими правоохранителями для нацбатальонов еще в 2014 году, обнаружен под Артемовском в результате совместных оперативно-боевых... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T07:18

2024-06-05T07:18

2024-06-05T10:48

россия

донецкая народная республика

артемовский

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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Схрон с оружием, сделанный украинскими правоохранителями для нацбатальонов еще в 2014 году, обнаружен под Артемовском в результате совместных оперативно-боевых мероприятий УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Центрального военного округа. "Обнаружено и изъято: автоматы АКС-74У - 20 штук, пистолеты ПМ - 184 штуки; боеприпасы к стрелковому оружию - 18 656 штук", - говорится в сообщении УФСБ РФ по ДНР. Ведомство отмечает, что оружие, оставленное в схроне, ранее находилось на хранении в одном из оружейных складов, откуда оно было незаконно изъято и помещено в схрон, сделанный специально для бойцов украинских нацбатов. "Установлено, что сотрудники правоохранительных органов Украины незаконно вывезли из местного оружейного склада полиции вооружение и боеприпасы с целью их дальнейшей передачи украинским националистическим батальонам для террора жителей Донбасса", - говорится в сообщении. Все изъятое оружие после необходимых процедур будет передано для использования в подразделения министерства обороны России, отмечают в ведомстве.

https://ria.ru/20240523/skhron-1948015917.html

https://ria.ru/20240213/mariupol-1926995262.html

россия

донецкая народная республика

артемовский

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россия, донецкая народная республика, артемовский