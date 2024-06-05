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Под Артемовском обнаружили схрон с оружием, сделанный еще в 2014 году - РИА Новости, 05.06.2024
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07:18 05.06.2024 (обновлено: 10:48 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/skhron-1950552941.html
Под Артемовском обнаружили схрон с оружием, сделанный еще в 2014 году
Под Артемовском обнаружили схрон с оружием, сделанный еще в 2014 году - РИА Новости, 05.06.2024
Под Артемовском обнаружили схрон с оружием, сделанный еще в 2014 году
Схрон с оружием, сделанный украинскими правоохранителями для нацбатальонов еще в 2014 году, обнаружен под Артемовском в результате совместных оперативно-боевых... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T07:18
2024-06-05T10:48
россия
донецкая народная республика
артемовский
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Схрон с оружием, сделанный украинскими правоохранителями для нацбатальонов еще в 2014 году, обнаружен под Артемовском в результате совместных оперативно-боевых мероприятий УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Центрального военного округа. "Обнаружено и изъято: автоматы АКС-74У - 20 штук, пистолеты ПМ - 184 штуки; боеприпасы к стрелковому оружию - 18 656 штук", - говорится в сообщении УФСБ РФ по ДНР. Ведомство отмечает, что оружие, оставленное в схроне, ранее находилось на хранении в одном из оружейных складов, откуда оно было незаконно изъято и помещено в схрон, сделанный специально для бойцов украинских нацбатов. "Установлено, что сотрудники правоохранительных органов Украины незаконно вывезли из местного оружейного склада полиции вооружение и боеприпасы с целью их дальнейшей передачи украинским националистическим батальонам для террора жителей Донбасса", - говорится в сообщении. Все изъятое оружие после необходимых процедур будет передано для использования в подразделения министерства обороны России, отмечают в ведомстве.
https://ria.ru/20240523/skhron-1948015917.html
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россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, артемовский
Россия, Донецкая Народная Республика, Артемовский
Под Артемовском обнаружили схрон с оружием, сделанный еще в 2014 году

УФСБ по ДНР: под Артемовском найден схрон с оружием, сделанный еще в 2014 году

© Фото : Пушилин Д.В./TelegramСхрон с оружием, сделанный украинскими правоохранителями для нацбатальонов в 2014 году под Артемовском
Схрон с оружием, сделанный украинскими правоохранителями для нацбатальонов в 2014 году под Артемовском - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Фото : Пушилин Д.В./Telegram
Схрон с оружием, сделанный украинскими правоохранителями для нацбатальонов в 2014 году под Артемовском
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Схрон с оружием, сделанный украинскими правоохранителями для нацбатальонов еще в 2014 году, обнаружен под Артемовском в результате совместных оперативно-боевых мероприятий УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Центрального военного округа.
"Обнаружено и изъято: автоматы АКС-74У - 20 штук, пистолеты ПМ - 184 штуки; боеприпасы к стрелковому оружию - 18 656 штук", - говорится в сообщении УФСБ РФ по ДНР.
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Ведомство отмечает, что оружие, оставленное в схроне, ранее находилось на хранении в одном из оружейных складов, откуда оно было незаконно изъято и помещено в схрон, сделанный специально для бойцов украинских нацбатов.
"Установлено, что сотрудники правоохранительных органов Украины незаконно вывезли из местного оружейного склада полиции вооружение и боеприпасы с целью их дальнейшей передачи украинским националистическим батальонам для террора жителей Донбасса", - говорится в сообщении.
Все изъятое оружие после необходимых процедур будет передано для использования в подразделения министерства обороны России, отмечают в ведомстве.
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РоссияДонецкая Народная РеспубликаАртемовский
 
 
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