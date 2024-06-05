Венгрию возмутило намерение ЕС ввести пошлины на экспорт энергии из России
В Венгрии назвали идею ЕС ввести пошлины на экспорт энергии из РФ возмутительной
Здание парламента в Будапеште. Архивное фото
БАКУ, 5 июн — РИА Новости. Будапешт считает возмутительным намерение ЕС ввести пошлины на экспорт энергоносителей из России, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на энергетическом форуме в Баку.
"Глядя на цены на электроэнергию, мы отвергаем любые санкции. Сейчас в Европе есть попытки ввести "защитные пошлины" на некоторые энергоносители, которые удорожают обеспечение энергобезопасности отдельных стран. Для нас это возмутительно и совершенно неприемлемо", — подчеркнул он.
По его словам, для венгерского правительства закупка энергоносителей — это не вопрос политических предпочтений, а "вопрос национального суверенитета и рациональности".
Сийярто также заявил, что все меры, которые ограничивают "беспрепятственное, справедливое и свободное" международное энергетическое сотрудничество, должны быть отменены.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в пять-десять раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации.
После начала российской спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву.
Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
При этом Россия справляется с давлением, а в самих западных странах уже не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны.
Венгрия раскрыла подробности 12-го пакета санкций против России
14 ноября 2023, 13:43