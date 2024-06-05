https://ria.ru/20240605/siyyarto-1950600057.html

Венгрию возмутило намерение ЕС ввести пошлины на экспорт энергии из России

Венгрию возмутило намерение ЕС ввести пошлины на экспорт энергии из России - РИА Новости, 05.06.2024

Венгрию возмутило намерение ЕС ввести пошлины на экспорт энергии из России

Будапешт считает возмутительным намерение ЕС ввести пошлины на экспорт энергоносителей из России, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T11:11

2024-06-05T11:11

2024-06-05T11:47

венгрия

европа

россия

петер сийярто

виктор орбан

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БАКУ, 5 июн — РИА Новости. Будапешт считает возмутительным намерение ЕС ввести пошлины на экспорт энергоносителей из России, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на энергетическом форуме в Баку."Глядя на цены на электроэнергию, мы отвергаем любые санкции. Сейчас в Европе есть попытки ввести "защитные пошлины" на некоторые энергоносители, которые удорожают обеспечение энергобезопасности отдельных стран. Для нас это возмутительно и совершенно неприемлемо", — подчеркнул он. По его словам, для венгерского правительства закупка энергоносителей — это не вопрос политических предпочтений, а "вопрос национального суверенитета и рациональности". Сийярто также заявил, что все меры, которые ограничивают "беспрепятственное, справедливое и свободное" международное энергетическое сотрудничество, должны быть отменены. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в пять-десять раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации.После начала российской спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву.Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.При этом Россия справляется с давлением, а в самих западных странах уже не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны.

https://ria.ru/20240603/siyyarto-1950120349.html

https://ria.ru/20240529/siyyarto-1949095700.html

https://ria.ru/20231114/sanktsii-1909356573.html

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венгрия, европа, россия, петер сийярто, виктор орбан, евросоюз