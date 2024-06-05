На побережье Сирии откроются два российских гостиничных комплекса
Министерство туризма Сирии: в стране скоро откроются две российских гостиницы
© Фото : SANAДамаск
© Фото : SANA
Дамаск. Архивное фото
ДАМАСК, 5 июн - РИА Новости. Два гостиничных комплекса, построенных российскими инвесторами, скоро начнут работу на сирийском побережье, сообщил РИА Новости министр туризма Сирии Мухаммад Рами Мартини.
«
"У нас есть два инвестиционных контракта с Россией, один из них с компанией "Олимпик Тур" в провинции Латакия на северо-западе Сирии. Эта компания является одним из самых важных инвесторов в туристическую отрасль Сирии, так как она уже завершает строительство проекта, который уже готов больше чем на 50%", - сказал Мартини.
По словам собеседника агентства, этот проект увеличит количество гостиничных номеров и мест в ресторанах, необходимых для растущего количества туристов. Министр отметил, что компания "Олимпик Тур" будет предлагать отдыхающим из России путевки в этот комплекс.
"Вторая компания - это "Синара-инт", с которой на выгодных условиях был заключен новый контракт с городским советом Латакии под эгидой сирийского министерства туризма … Мы надеемся, что в течение следующих нескольких месяцев начнется работа над этим проектом, что ускорит процесс его завершения, чтобы он как можно скорее был введен в эксплуатацию", - сказал Мартини.
В апреле 2019 года Мартини объявил, что Сирия стремится привлечь российских туристов по двум направлениям: первое - религиозный туризм российских граждан, заинтересованных в христианских святынях, таких как деревня Маалула, чье население по сей день говорит на языке Христа, древний Сайданайский монастырь, а также города Алеппо и Дамаск. Вторым направлением, которое отметил Мартини, было развитие курортной инфраструктуры на сирийском побережье.
Оман передал Сирии пять тысяч квадратных метров древней мозаики
23 февраля, 08:52