https://ria.ru/20240605/siriya-1950555939.html

На побережье Сирии откроются два российских гостиничных комплекса

На побережье Сирии откроются два российских гостиничных комплекса - РИА Новости, 05.06.2024

На побережье Сирии откроются два российских гостиничных комплекса

Два гостиничных комплекса, построенных российскими инвесторами, скоро начнут работу на сирийском побережье, сообщил РИА Новости министр туризма Сирии Мухаммад... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T07:59

2024-06-05T07:59

2024-06-05T07:59

туризм

сирия

россия

латакия (мухафаза)

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ДАМАСК, 5 июн - РИА Новости. Два гостиничных комплекса, построенных российскими инвесторами, скоро начнут работу на сирийском побережье, сообщил РИА Новости министр туризма Сирии Мухаммад Рами Мартини. "У нас есть два инвестиционных контракта с Россией, один из них с компанией "Олимпик Тур" в провинции Латакия на северо-западе Сирии. Эта компания является одним из самых важных инвесторов в туристическую отрасль Сирии, так как она уже завершает строительство проекта, который уже готов больше чем на 50%", - сказал Мартини. По словам собеседника агентства, этот проект увеличит количество гостиничных номеров и мест в ресторанах, необходимых для растущего количества туристов. Министр отметил, что компания "Олимпик Тур" будет предлагать отдыхающим из России путевки в этот комплекс. "Вторая компания - это "Синара-инт", с которой на выгодных условиях был заключен новый контракт с городским советом Латакии под эгидой сирийского министерства туризма … Мы надеемся, что в течение следующих нескольких месяцев начнется работа над этим проектом, что ускорит процесс его завершения, чтобы он как можно скорее был введен в эксплуатацию", - сказал Мартини. В апреле 2019 года Мартини объявил, что Сирия стремится привлечь российских туристов по двум направлениям: первое - религиозный туризм российских граждан, заинтересованных в христианских святынях, таких как деревня Маалула, чье население по сей день говорит на языке Христа, древний Сайданайский монастырь, а также города Алеппо и Дамаск. Вторым направлением, которое отметил Мартини, было развитие курортной инфраструктуры на сирийском побережье.

https://ria.ru/20240507/turizm-1944506604.html

https://ria.ru/20240223/oman-1929110275.html

сирия

россия

латакия (мухафаза)

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сирия, россия, латакия (мухафаза)