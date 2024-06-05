СМИ: в Швейцарии считают приглашение России на конференцию бесполезным
Temps: в Швейцарии сочли, что приглашать Россию на саммит по Украине бесполезно
Улица Крамгассе в городе Берн. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 5 июн – РИА Новости. Швейцарские дипломаты посчитали, что приглашать Россию на мирную конференцию по Украине в июне бесполезно, а Украина была против, сообщает местная газета Temps.
"Еще в январе Россия заявила о своем неприятии саммита, утверждая, что Швейцария "больше не является нейтральной". Берн действительно пытался включить Москву, но Киев в любом случае не был готов к этому шагу на данном этапе. Хотя это было предметом длительных обсуждений, Федеральный совет не направил (президенту РФ) Владимиру Путину приглашение, поскольку дипломаты считали, что это не принесет никакой пользы", - сказано в материале.
Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Швейцария, не пригласив представителей России на конференцию по Украине, отходит от своего нейтралитета.
Накануне крупнейшая партия в парламенте Швейцарии "Демократический союз центра" (UDC) призвала власти пригласить Россию на конференцию по Украине 15 и 16 июня и к тому, чтобы это мероприятие не превратилось "в одностороннюю конференцию по пропаганде и вооружению".
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие, но Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
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В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением". РФ ранее называла эту конференцию "пустой схоластикой" без перспектив получить результат.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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