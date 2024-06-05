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Швейцария изрядно потеряла нейтралитет, заявили в Кремле - РИА Новости, 05.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:21 05.06.2024 (обновлено: 14:28 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/shveytsariya-1950682731.html
Швейцария изрядно потеряла нейтралитет, заявили в Кремле
Швейцария изрядно потеряла нейтралитет, заявили в Кремле - РИА Новости, 05.06.2024
Швейцария изрядно потеряла нейтралитет, заявили в Кремле
Швейцария потеряла свой нейтралитет, солидаризировавшись с западным меньшинством на фоне украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T14:21
2024-06-05T14:28
специальная военная операция на украине
в мире
швейцария
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Швейцария потеряла свой нейтралитет, солидаризировавшись с западным меньшинством на фоне украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее крупнейшая партия в парламенте Швейцарии "Демократический союз центра" (UDC) призвала власти пригласить Россию на конференцию по Украине 15 и 16 июня и к тому, чтобы это мероприятие не превратилось "в одностороннюю конференцию по пропаганде и вооружению". В заявлении партии сказано, что в противном случае все выглядит так, как будто Швейцария организует конференцию для противников России, страна по факту тоже вовлекается в этот конфликт."Действительно, таким образом Швейцария отходит от своей, собственно, многолетней, давней традиционной, основанной на нейтралитете (позиции). Швейцария и так изрядно в украинском случае потеряла свой нейтралитет, больше солидаризировавшись с западным меньшинством в этой истории. Поэтому здесь с партией (швейцарской UDC - ред.) можно только согласиться", - сказал Песков журналистам. При этом он отметил, что в Кремле считают приглашение РФ на конференцию по Украине внутренним делом Берна. "Но то, что с аргументацией этой партии мы бы согласились, это однозначно", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240603/ukraina-1950272680.html
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в мире, швейцария, россия, украина, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Швейцария, Россия, Украина, Дмитрий Песков
Швейцария изрядно потеряла нейтралитет, заявили в Кремле

Песков: Швейцария солидаризировалась с Западом на фоне украинского конфликта

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Швейцария потеряла свой нейтралитет, солидаризировавшись с западным меньшинством на фоне украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее крупнейшая партия в парламенте Швейцарии "Демократический союз центра" (UDC) призвала власти пригласить Россию на конференцию по Украине 15 и 16 июня и к тому, чтобы это мероприятие не превратилось "в одностороннюю конференцию по пропаганде и вооружению". В заявлении партии сказано, что в противном случае все выглядит так, как будто Швейцария организует конференцию для противников России, страна по факту тоже вовлекается в этот конфликт.
"Действительно, таким образом Швейцария отходит от своей, собственно, многолетней, давней традиционной, основанной на нейтралитете (позиции). Швейцария и так изрядно в украинском случае потеряла свой нейтралитет, больше солидаризировавшись с западным меньшинством в этой истории. Поэтому здесь с партией (швейцарской UDC - ред.) можно только согласиться", - сказал Песков журналистам.
При этом он отметил, что в Кремле считают приглашение РФ на конференцию по Украине внутренним делом Берна. "Но то, что с аргументацией этой партии мы бы согласились, это однозначно", - подчеркнул он.
Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
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3 июня, 19:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреШвейцарияРоссияУкраинаДмитрий Песков
 
 
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