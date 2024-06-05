https://ria.ru/20240605/shveytsariya-1950682731.html
Швейцария изрядно потеряла нейтралитет, заявили в Кремле
Швейцария изрядно потеряла нейтралитет, заявили в Кремле - РИА Новости, 05.06.2024
Швейцария изрядно потеряла нейтралитет, заявили в Кремле
Швейцария потеряла свой нейтралитет, солидаризировавшись с западным меньшинством на фоне украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T14:21
2024-06-05T14:21
2024-06-05T14:28
специальная военная операция на украине
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дмитрий песков
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Швейцария потеряла свой нейтралитет, солидаризировавшись с западным меньшинством на фоне украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее крупнейшая партия в парламенте Швейцарии "Демократический союз центра" (UDC) призвала власти пригласить Россию на конференцию по Украине 15 и 16 июня и к тому, чтобы это мероприятие не превратилось "в одностороннюю конференцию по пропаганде и вооружению". В заявлении партии сказано, что в противном случае все выглядит так, как будто Швейцария организует конференцию для противников России, страна по факту тоже вовлекается в этот конфликт."Действительно, таким образом Швейцария отходит от своей, собственно, многолетней, давней традиционной, основанной на нейтралитете (позиции). Швейцария и так изрядно в украинском случае потеряла свой нейтралитет, больше солидаризировавшись с западным меньшинством в этой истории. Поэтому здесь с партией (швейцарской UDC - ред.) можно только согласиться", - сказал Песков журналистам. При этом он отметил, что в Кремле считают приглашение РФ на конференцию по Украине внутренним делом Берна. "Но то, что с аргументацией этой партии мы бы согласились, это однозначно", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240603/ukraina-1950272680.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, швейцария, россия, украина, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Швейцария, Россия, Украина, Дмитрий Песков
Швейцария изрядно потеряла нейтралитет, заявили в Кремле
Песков: Швейцария солидаризировалась с Западом на фоне украинского конфликта
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Швейцария потеряла свой нейтралитет, солидаризировавшись с западным меньшинством на фоне украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее крупнейшая партия в парламенте Швейцарии "Демократический союз центра" (UDC) призвала власти пригласить Россию на конференцию по Украине
15 и 16 июня и к тому, чтобы это мероприятие не превратилось "в одностороннюю конференцию по пропаганде и вооружению". В заявлении партии сказано, что в противном случае все выглядит так, как будто Швейцария организует конференцию для противников России, страна по факту тоже вовлекается в этот конфликт.
"Действительно, таким образом Швейцария отходит от своей, собственно, многолетней, давней традиционной, основанной на нейтралитете (позиции). Швейцария и так изрядно в украинском случае потеряла свой нейтралитет, больше солидаризировавшись с западным меньшинством в этой истории. Поэтому здесь с партией (швейцарской UDC - ред.) можно только согласиться", - сказал Песков журналистам.
При этом он отметил, что в Кремле считают приглашение РФ на конференцию по Украине внутренним делом Берна. "Но то, что с аргументацией этой партии мы бы согласились, это однозначно", - подчеркнул он.