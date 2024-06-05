В Москве школьницу удалили с экзамена из-за забытого телефона
Омбудсмен обвинила власти в нарушении прав ребенка из-за ситуации со школьницей
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкУченик держит паспорт перед началом единого государственного экзамена
Ученик держит паспорт перед началом единого государственного экзамена . Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Школьницу из Москвы удалили с экзамена по обществознанию из-за забытого в кармане джинсов телефона, чем нарушили ее права, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская в Telegram-канале.
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"Девушка пришла на экзамен вовремя... Не успев войти в аудиторию и выслушать инструктаж, она вспомнила, что в кармане джинсов у нее остался лежать мобильный телефон. Без подсказки и помощи взрослых, которые, к слову, так и не узнали бы про телефон, она возвращается и сдает забытый гаджет организаторам экзамена. Очевидно, что допущенная ошибка возникла из-за чрезмерного волнения. В итоге - удаление с экзамена. Девушке сказали, что находиться на ППЭ она не может, тем самым лишив ее возможности подать апелляционную жалобу на порядок проведения экзамена. Усматриваю в этом нарушение прав ребенка", - написала Ярославская.
Она напомнила, что удаление влечет за собой сдачу экзаменов лишь на следующий год.
"Сколь долго дети будут испытывать колоссальный стресс от такого формального подхода и абсолютного равнодушия? Это судьбы детей. И это гораздо важнее инструктажа. Разбираюсь в ситуации и держу ее на личном контроле", - добавила Ярославская.