https://ria.ru/20240605/shkola-1950591855.html

В Москве школьницу удалили с экзамена из-за забытого телефона

В Москве школьницу удалили с экзамена из-за забытого телефона - РИА Новости, 05.06.2024

В Москве школьницу удалили с экзамена из-за забытого телефона

Школьницу из Москвы удалили с экзамена по обществознанию из-за забытого в кармане джинсов телефона, чем нарушили ее права, сообщила уполномоченный по правам... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T10:53

2024-06-05T10:53

2024-06-05T10:53

общество

москва

ольга ярославская

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Школьницу из Москвы удалили с экзамена по обществознанию из-за забытого в кармане джинсов телефона, чем нарушили ее права, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская в Telegram-канале. "Девушка пришла на экзамен вовремя... Не успев войти в аудиторию и выслушать инструктаж, она вспомнила, что в кармане джинсов у нее остался лежать мобильный телефон. Без подсказки и помощи взрослых, которые, к слову, так и не узнали бы про телефон, она возвращается и сдает забытый гаджет организаторам экзамена. Очевидно, что допущенная ошибка возникла из-за чрезмерного волнения. В итоге - удаление с экзамена. Девушке сказали, что находиться на ППЭ она не может, тем самым лишив ее возможности подать апелляционную жалобу на порядок проведения экзамена. Усматриваю в этом нарушение прав ребенка", - написала Ярославская.Она напомнила, что удаление влечет за собой сдачу экзаменов лишь на следующий год. "Сколь долго дети будут испытывать колоссальный стресс от такого формального подхода и абсолютного равнодушия? Это судьбы детей. И это гораздо важнее инструктажа. Разбираюсь в ситуации и держу ее на личном контроле", - добавила Ярославская.

https://ria.ru/20240602/skandal-1950066263.html

https://ria.ru/20240529/istochnik-1949123321.html

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общество, москва, ольга ярославская, единый государственный экзамен (егэ)