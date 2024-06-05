В Росрыболовстве оценили ситуацию с экспортом продукции после санкций США
Шестаков: Россия нарастила поставки в Китай на треть после введения санкций США
Добыча минтая на Курилах. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Росрыболовство не наблюдает проблем с экспортом российской рыбной продукции после введения санкций США, за последний год Россия нарастила поставки в Китай на треть, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в рамках Петербургского международного экономического форума.
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"В целом проблем сейчас с экспортом нет... Китай является важным торговым партнером, порядка 50% приходится на долю Китая... Поставляем туда 1,3 миллиона тонн продукции на 3 миллиарда долларов... За последний год произошел существенный рост на 33%... Соединенные Штаты закрыли полностью возможности для экспорта нашей рыбной продукции", - сообщил Шестаков.
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Запрет на импорт морепродуктов из России в США был введен весной 2022 года. В декабре 2023 года США запретили импорт лосося, трески, минтая и краба, имеющих российское происхождение, но переработанных в третьих странах.
По слова Шестакова, Росрыболовство занимается поиском новых рынков. Ведомство ведет активную работу с 20 новыми странами, куда поставлялась рыбная продукция: Латинская Америка, Персидский залив, Саудовская Аравия и ОАЭ.
Шестаков также отметил, что российский вареномороженный краб пробивается на рынок Китая, проводится фестиваль краба в Шанхае и открываются новые провинции Китая. Кроме того, он добавил, что в планах у Росрыболовства изучить запасы водно-биологических ресурсов в 17 странах, как Западной, так и Восточной Африки.
"У нас большой интерес к сотрудничеству с африканскими странами, во-первых мы и сейчас осуществляем вылов в ряде экономических зон Мавритании, Марокко, вот недавно мы опять получили право доступа в марокканскую зону и в этом году поймаем порядка 80 тысяч тонн, это большой объем", - добавил он.
По его словам, среди основных стран-импортеров отечественной продукции, помимо Китая, Республика Корея, Япония, Нидерланды, а также Нигерия и другие африканские страны, которые потребляют много рыбной продукции.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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