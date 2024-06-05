https://ria.ru/20240605/shestakov-1950711886.html

В Росрыболовстве оценили ситуацию с экспортом продукции после санкций США

В Росрыболовстве оценили ситуацию с экспортом продукции после санкций США - РИА Новости, 05.06.2024

В Росрыболовстве оценили ситуацию с экспортом продукции после санкций США

Росрыболовство не наблюдает проблем с экспортом российской рыбной продукции после введения санкций США, за последний год Россия нарастила поставки в Китай на... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T15:48

2024-06-05T15:48

2024-06-05T15:48

пмэф-2024

экономика

китай

сша

россия

илья шестаков

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847042720_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_a5e2062ebe87cf527384ba469674b20c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Росрыболовство не наблюдает проблем с экспортом российской рыбной продукции после введения санкций США, за последний год Россия нарастила поставки в Китай на треть, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в рамках Петербургского международного экономического форума. "В целом проблем сейчас с экспортом нет... Китай является важным торговым партнером, порядка 50% приходится на долю Китая... Поставляем туда 1,3 миллиона тонн продукции на 3 миллиарда долларов... За последний год произошел существенный рост на 33%... Соединенные Штаты закрыли полностью возможности для экспорта нашей рыбной продукции", - сообщил Шестаков. Запрет на импорт морепродуктов из России в США был введен весной 2022 года. В декабре 2023 года США запретили импорт лосося, трески, минтая и краба, имеющих российское происхождение, но переработанных в третьих странах. По слова Шестакова, Росрыболовство занимается поиском новых рынков. Ведомство ведет активную работу с 20 новыми странами, куда поставлялась рыбная продукция: Латинская Америка, Персидский залив, Саудовская Аравия и ОАЭ. Шестаков также отметил, что российский вареномороженный краб пробивается на рынок Китая, проводится фестиваль краба в Шанхае и открываются новые провинции Китая. Кроме того, он добавил, что в планах у Росрыболовства изучить запасы водно-биологических ресурсов в 17 странах, как Западной, так и Восточной Африки. "У нас большой интерес к сотрудничеству с африканскими странами, во-первых мы и сейчас осуществляем вылов в ряде экономических зон Мавритании, Марокко, вот недавно мы опять получили право доступа в марокканскую зону и в этом году поймаем порядка 80 тысяч тонн, это большой объем", - добавил он. По его словам, среди основных стран-импортеров отечественной продукции, помимо Китая, Республика Корея, Япония, Нидерланды, а также Нигерия и другие африканские страны, которые потребляют много рыбной продукции. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20231223/zapret-1917601781.html

https://ria.ru/20240425/ryba-1942177223.html

https://ria.ru/20240229/ustritsy-1930369354.html

китай

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, китай, сша, россия, илья шестаков, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)