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Шапша назвал Калужскую область центром развития ядерных технологий - РИА Новости, 05.06.2024
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
11:36 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/shapsha-1950611331.html
Шапша назвал Калужскую область центром развития ядерных технологий
Шапша назвал Калужскую область центром развития ядерных технологий - РИА Новости, 05.06.2024
Шапша назвал Калужскую область центром развития ядерных технологий
Калужская область становится мировым центром развития ядерных технологий в образовании, медицине, фармакологии, создании новых материалов и других важнейших для РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T11:36
2024-06-05T11:36
калужская область
общество
технологии
калужская область
обнинск
европа
владислав шапша
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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КАЛУГА, 5 июн – РИА Новости. Калужская область становится мировым центром развития ядерных технологий в образовании, медицине, фармакологии, создании новых материалов и других важнейших для обеспечения технологического суверенитета страны направлениях, заявил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале. Шапша написал, что на ПМЭФ-2024 стенд Калужской области представляет собой "лабораторию атомных проектов". Вдохновением для команды, которая его готовила, послужила значимая дата – 70-летие начала эры "мирного атома" в истории человечества, которая взяла свой отсчет в Обнинске на первой в мире АЭС, подчеркнул глава региона. "Калужская область становится мировым центром развития ядерных технологий в образовании, медицине, фармакологии, создании новых материалов и других важнейших для обеспечения технологического суверенитета страны направлениях", - написал Шапша. Губернатор отметил, что в регионе реализуются уникальные проекты в сфере радиофармацевтики — первая в стране ядерная аптека и GMP-лаборатория клеточных технологий, синтезирование, производство и применение всего спектра радиофармпрепаратов, которые используются в мировой медицинской практике. Совместно с ГК "Росатом" строится крупнейший в Европе завод по производства радиофармпрепаратов. Создается международный центр ядерного образования, с его помощью Россия сможет готовить пятую часть всех атомных специалистов в мире, подчеркнул Владислав Шапша.
https://ria.ru/20240604/soglasheniya-1950468651.html
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общество, технологии, калужская область, обнинск, европа, владислав шапша, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Калужская область, Общество, Технологии, Калужская область, Обнинск, Европа, Владислав Шапша, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Шапша назвал Калужскую область центром развития ядерных технологий

Шапша: Калужская область становится центром развития ядерных технологий

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Калужской областиГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша . Архивное фото
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КАЛУГА, 5 июн – РИА Новости. Калужская область становится мировым центром развития ядерных технологий в образовании, медицине, фармакологии, создании новых материалов и других важнейших для обеспечения технологического суверенитета страны направлениях, заявил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
Шапша написал, что на ПМЭФ-2024 стенд Калужской области представляет собой "лабораторию атомных проектов". Вдохновением для команды, которая его готовила, послужила значимая дата – 70-летие начала эры "мирного атома" в истории человечества, которая взяла свой отсчет в Обнинске на первой в мире АЭС, подчеркнул глава региона.
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"Калужская область становится мировым центром развития ядерных технологий в образовании, медицине, фармакологии, создании новых материалов и других важнейших для обеспечения технологического суверенитета страны направлениях", - написал Шапша.
Губернатор отметил, что в регионе реализуются уникальные проекты в сфере радиофармацевтики — первая в стране ядерная аптека и GMP-лаборатория клеточных технологий, синтезирование, производство и применение всего спектра радиофармпрепаратов, которые используются в мировой медицинской практике. Совместно с ГК "Росатом" строится крупнейший в Европе завод по производства радиофармпрепаратов. Создается международный центр ядерного образования, с его помощью Россия сможет готовить пятую часть всех атомных специалистов в мире, подчеркнул Владислав Шапша.
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Калужская областьОбществоТехнологииКалужская областьОбнинскЕвропаВладислав ШапшаГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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