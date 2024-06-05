Шапша назвал Калужскую область центром развития ядерных технологий
Шапша: Калужская область становится центром развития ядерных технологий
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Калужской областиГубернатор Калужской области Владислав Шапша
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша . Архивное фото
КАЛУГА, 5 июн – РИА Новости. Калужская область становится мировым центром развития ядерных технологий в образовании, медицине, фармакологии, создании новых материалов и других важнейших для обеспечения технологического суверенитета страны направлениях, заявил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
Шапша написал, что на ПМЭФ-2024 стенд Калужской области представляет собой "лабораторию атомных проектов". Вдохновением для команды, которая его готовила, послужила значимая дата – 70-летие начала эры "мирного атома" в истории человечества, которая взяла свой отсчет в Обнинске на первой в мире АЭС, подчеркнул глава региона.
"Калужская область становится мировым центром развития ядерных технологий в образовании, медицине, фармакологии, создании новых материалов и других важнейших для обеспечения технологического суверенитета страны направлениях", - написал Шапша.
Губернатор отметил, что в регионе реализуются уникальные проекты в сфере радиофармацевтики — первая в стране ядерная аптека и GMP-лаборатория клеточных технологий, синтезирование, производство и применение всего спектра радиофармпрепаратов, которые используются в мировой медицинской практике. Совместно с ГК "Росатом" строится крупнейший в Европе завод по производства радиофармпрепаратов. Создается международный центр ядерного образования, с его помощью Россия сможет готовить пятую часть всех атомных специалистов в мире, подчеркнул Владислав Шапша.