https://ria.ru/20240605/shapsha-1950611331.html

Шапша назвал Калужскую область центром развития ядерных технологий

Шапша назвал Калужскую область центром развития ядерных технологий - РИА Новости, 05.06.2024

Шапша назвал Калужскую область центром развития ядерных технологий

Калужская область становится мировым центром развития ядерных технологий в образовании, медицине, фармакологии, создании новых материалов и других важнейших для РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T11:36

2024-06-05T11:36

2024-06-05T11:36

калужская область

общество

технологии

калужская область

обнинск

европа

владислав шапша

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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КАЛУГА, 5 июн – РИА Новости. Калужская область становится мировым центром развития ядерных технологий в образовании, медицине, фармакологии, создании новых материалов и других важнейших для обеспечения технологического суверенитета страны направлениях, заявил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале. Шапша написал, что на ПМЭФ-2024 стенд Калужской области представляет собой "лабораторию атомных проектов". Вдохновением для команды, которая его готовила, послужила значимая дата – 70-летие начала эры "мирного атома" в истории человечества, которая взяла свой отсчет в Обнинске на первой в мире АЭС, подчеркнул глава региона. "Калужская область становится мировым центром развития ядерных технологий в образовании, медицине, фармакологии, создании новых материалов и других важнейших для обеспечения технологического суверенитета страны направлениях", - написал Шапша. Губернатор отметил, что в регионе реализуются уникальные проекты в сфере радиофармацевтики — первая в стране ядерная аптека и GMP-лаборатория клеточных технологий, синтезирование, производство и применение всего спектра радиофармпрепаратов, которые используются в мировой медицинской практике. Совместно с ГК "Росатом" строится крупнейший в Европе завод по производства радиофармпрепаратов. Создается международный центр ядерного образования, с его помощью Россия сможет готовить пятую часть всех атомных специалистов в мире, подчеркнул Владислав Шапша.

https://ria.ru/20240604/soglasheniya-1950468651.html

https://ria.ru/20240524/tsekh-1948199012.html

калужская область

обнинск

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, калужская область, обнинск, европа, владислав шапша, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"