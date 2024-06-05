https://ria.ru/20240605/sberbank-1950569155.html

Сбербанк не наблюдает крупных заявок на исламское финансирование

Сбербанк не наблюдает крупных заявок на исламское финансирование - РИА Новости, 05.06.2024

Сбербанк не наблюдает крупных заявок на исламское финансирование

Крупнейшим компаниям пока достаточно сложно заходить в исламское финансирование, потому что там есть существенные ограничения для большого бизнеса, пока крупных РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T09:35

2024-06-05T09:35

2024-06-05T09:35

экономика

технологии

сбербанк россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850393787_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9edc92d740d7c4c8219d71d496e73dc0.jpg

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Крупнейшим компаниям пока достаточно сложно заходить в исламское финансирование, потому что там есть существенные ограничения для большого бизнеса, пока крупных заявок от них Сбербанк не наблюдает, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин. "Крупнейшему корпорату пока что достаточно сложно заходить в исламское финансирование, потому что там очень большие ограничения для большого бизнеса. Мы будем рады и крупным заявкам наших корпоративных клиентов, но пока что крупных заявок мы не наблюдаем в этом направлении. Но опять же, возможно, это вопрос времени", - сказал топ-менеджер. "Мы больше видим исламское финансирование как инструмент для наших граждан, которые, исходя из своих убеждений, не готовы пользоваться классическими банковыми продуктами. И здесь мы, конечно, им помогаем. Поэтому наш фокус именно на этом сегменте", - добавил он. Также Ведяхин рассказал, что сейчас банк обсуждает ряд проектов по исламскому финансированию с зарубежными партнерами. "Но для международного бизнеса, в том числе с арабскими странами, очень хорошо работает и классическое финансирование. То есть нет такого, что арабские страны говорят только об исламском финансировании", - пояснил он. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240520/ganeev-1947122985.html

https://ria.ru/20180524/1521214333.html

https://ria.ru/20240518/depozit-1946851646.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, сбербанк россии