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Сбербанк не наблюдает крупных заявок на исламское финансирование - РИА Новости, 05.06.2024
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09:35 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/sberbank-1950569155.html
Сбербанк не наблюдает крупных заявок на исламское финансирование
Сбербанк не наблюдает крупных заявок на исламское финансирование - РИА Новости, 05.06.2024
Сбербанк не наблюдает крупных заявок на исламское финансирование
Крупнейшим компаниям пока достаточно сложно заходить в исламское финансирование, потому что там есть существенные ограничения для большого бизнеса, пока крупных РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T09:35
2024-06-05T09:35
экономика
технологии
сбербанк россии
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Крупнейшим компаниям пока достаточно сложно заходить в исламское финансирование, потому что там есть существенные ограничения для большого бизнеса, пока крупных заявок от них Сбербанк не наблюдает, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин. "Крупнейшему корпорату пока что достаточно сложно заходить в исламское финансирование, потому что там очень большие ограничения для большого бизнеса. Мы будем рады и крупным заявкам наших корпоративных клиентов, но пока что крупных заявок мы не наблюдаем в этом направлении. Но опять же, возможно, это вопрос времени", - сказал топ-менеджер. "Мы больше видим исламское финансирование как инструмент для наших граждан, которые, исходя из своих убеждений, не готовы пользоваться классическими банковыми продуктами. И здесь мы, конечно, им помогаем. Поэтому наш фокус именно на этом сегменте", - добавил он. Также Ведяхин рассказал, что сейчас банк обсуждает ряд проектов по исламскому финансированию с зарубежными партнерами. "Но для международного бизнеса, в том числе с арабскими странами, очень хорошо работает и классическое финансирование. То есть нет такого, что арабские страны говорят только об исламском финансировании", - пояснил он. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240520/ganeev-1947122985.html
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экономика, технологии, сбербанк россии
Экономика, Технологии, Сбербанк России
Сбербанк не наблюдает крупных заявок на исламское финансирование

Сбербанк: крупным компаниям пока сложно заходить в исламское финансирование

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Крупнейшим компаниям пока достаточно сложно заходить в исламское финансирование, потому что там есть существенные ограничения для большого бизнеса, пока крупных заявок от них Сбербанк не наблюдает, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин.
"Крупнейшему корпорату пока что достаточно сложно заходить в исламское финансирование, потому что там очень большие ограничения для большого бизнеса. Мы будем рады и крупным заявкам наших корпоративных клиентов, но пока что крупных заявок мы не наблюдаем в этом направлении. Но опять же, возможно, это вопрос времени", - сказал топ-менеджер.
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"Мы больше видим исламское финансирование как инструмент для наших граждан, которые, исходя из своих убеждений, не готовы пользоваться классическими банковыми продуктами. И здесь мы, конечно, им помогаем. Поэтому наш фокус именно на этом сегменте", - добавил он.
Также Ведяхин рассказал, что сейчас банк обсуждает ряд проектов по исламскому финансированию с зарубежными партнерами.
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"Но для международного бизнеса, в том числе с арабскими странами, очень хорошо работает и классическое финансирование. То есть нет такого, что арабские страны говорят только об исламском финансировании", - пояснил он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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