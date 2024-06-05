https://ria.ru/20240605/sberbank-1950549304.html

В Сбербанке сообщили, что нейросети GigaChat и Kandinsky пока не окупились

В Сбербанке сообщили, что нейросети GigaChat и Kandinsky пока не окупились - РИА Новости, 05.06.2024

В Сбербанке сообщили, что нейросети GigaChat и Kandinsky пока не окупились

Нейросети GigaChat и Kandinsky Сбербанка пока не окупились, финансовый возврат возможен через достаточно длительное время, заявил в интервью РИА Новости в... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T05:57

2024-06-05T05:57

2024-06-05T06:28

пмэф-2024

экономика

сбербанк россии

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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Нейросети GigaChat и Kandinsky Сбербанка пока не окупились, финансовый возврат возможен через достаточно длительное время, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ первый зампред правления банка Александр Ведяхин. "Если говорить сейчас, окупились ли вложения, то в настоящий момент не окупились. А будет ли финансовый возврат? Будет, но в достаточно долгосрочном горизонте", - ответил он на соответствующий вопрос. Ведяхин пояснил, что не существует бизнес-модели, которая выводит такие проекты на полную окупаемость в ближайшее время. И это вполне нормально для каждой новой технологии. "И по большому счету такой модели нет нигде в мире. Если мы посмотрим OpenAI - это сжигание денег, то есть, это инвестиции в технологии. Приносят ли технологии прибыль? Да, приносят. Просто это очень долгосрочный горизонт", - добавил он. При этом он отметил, что искусственный интеллект гораздо шире, чем только большие языковые модели (LLM). Те технологии искусственного интеллекта, которые уже хорошо опробованы и используются достаточно часто, приносят значительную прибыль. "Мы наблюдаем положительную динамику по отдаче от инвестиций в AI. В 2023 году каждый рубль, инвестированный в искусственный интеллект, приносил примерно 7 рублей, а сейчас — 8 рублей", - заметил топ-менеджер. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240604/gref-1950482232.html

https://ria.ru/20240605/rossiya-1950544941.html

https://ria.ru/20240605/sberbank-1950543669.html

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экономика, сбербанк россии