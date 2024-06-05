https://ria.ru/20240605/sberbank-1950543669.html

В Сбербанке оценили дефицит специалистов в сфере искусственного интеллекта

В Сбербанке оценили дефицит специалистов в сфере искусственного интеллекта - РИА Новости, 05.06.2024

В Сбербанке оценили дефицит специалистов в сфере искусственного интеллекта

России не хватает 10 тысяч специалистов в сфере искусственного интеллекта, в основном дефицит наблюдается среди опытных работников, но в будущем вопрос нехватки РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T03:32

2024-06-05T03:32

2024-06-05T04:00

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экономика

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. России не хватает 10 тысяч специалистов в сфере искусственного интеллекта, в основном дефицит наблюдается среди опытных работников, но в будущем вопрос нехватки таких кадров будет решен, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. "Потребность в AI-специалистах в России сейчас оценивается в 10 тысяч человек. Причем по специалистам начального уровня, так называемого junior, дефицита нет, но они часто переходят из одной компании в другую в поисках, опять-таки, интересных задач", - отметил топ-менеджер. Он добавил, что тут уже другая проблема — высокая текучесть кадров, однако ее решить проще, потому что таких специалистов выпускается всё больше, отрасль молодеет, и в этой части соотношение спроса и предложения постепенно выравнивается. "Дефицит наблюдается в основном среди специалистов middle и senior: количество AI-проектов постоянно увеличивается, спрос на таких людей растёт, но их мало и готовить их долго. Middle готовится три–пять лет, senior – пять–семь–десять лет. Кто-то вообще не доходит до этих уровней. Компании конкурируют за них за счёт интересных задач", - указал Ведяхин. "Но мы уверены, что нехватка таких кадров будет восстанавливаться", - заключил он. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230921/gref-1897832902.html

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экономика, россия, сбербанк россии