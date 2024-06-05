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Численность сайгаков в Астраханской области выросла в 10 раз с 2000 года - РИА Новости, 05.06.2024
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Астраханская область
Астраханская область
 
12:44 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/saygaki-1950639949.html
Численность сайгаков в Астраханской области выросла в 10 раз с 2000 года
Численность сайгаков в Астраханской области выросла в 10 раз с 2000 года - РИА Новости, 05.06.2024
Численность сайгаков в Астраханской области выросла в 10 раз с 2000 года
Численность краснокнижных сайгаков в Астраханской области с 2000 года выросла в 10 раз благодаря экологам, сообщает администрация губернатора региона. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T12:44
2024-06-05T12:44
астраханская область
астраханская область
россия
астрахань
игорь бабушкин
сайгак
дикие животные
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июн — РИА Новости. Численность краснокнижных сайгаков в Астраханской области с 2000 года выросла в 10 раз благодаря экологам, сообщает администрация губернатора региона. Ежегодно в России 5 июня отмечают День эколога. Сохранять уникальную природу региона помогают особо охраняемые природные территории. В Астраханской области их 56, в том числе один старейших в России заповедников - Астраханский биосферный. "В заказнике "Степной" с 2000 года идет работа по сохранению и восстановлению популяции сайгака Северо-Западного Прикаспия. Благодаря охранным мероприятиям численность реликтовой антилопы увеличилась с 2,5 тысячи в 2000 году до 26 тысяч особей в 2024 году", - говорится в сообщении. По данным администрации губернатора региона, на сохранение чистоты и биоразнообразия Волги направлен федеральный проект "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология". За пять лет в регионе расчистили 11 водных объектов общей протяженностью 123 километра. Продолжаются работы на реке Ахтуба и водном тракте ильмене Кораблев. В июле стартует расчистка ерика Малая Дарма. Также проведено масштабное дноуглубление Волго-Каспийского морского канала. Кроме того, на личном контроле главы региона находится реконструкция Северных очистных сооружений. Это позволит улучшить экологические показатели Волги за счет многоступенчатой глубокой очистки сточных вод. С 2022 года по инициативе губернатора области Игоря Бабушкина проводится подкачка воды в пересыхающие водоемы, в том числе в зоне западных подстепных ильменей. Эти меры позволили улучшить ситуацию с водоснабжением в 16 населенных пунктах региона, работа продолжается. В 2021 году в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" проведена экологическая реабилитация Соколовской нефтяной ямы на берегу реки Кизань недалеко от Астрахани. Изъято и утилизировано более 16 тысяч кубометров нефтезагрязненного грунта. Также в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" астраханские специалисты высаживают деревья, охраняют зеленые насаждения от пожаров. В апреле текущего года стартовала всероссийская акция по уборке берегов от мусора "Вода России". В прошлом году в ней приняли участие более 3 тысяч астраханцев. Они очистили от мусора 530 километров береговых линий на различных водных объектах. В апреле на землях лесного фонда завершились региональные мероприятия международной акции "Сад памяти". Высажено более 115 тысяч сеянцев вяза, джузгуна и ясеня. Также на личном контроле губернатора Астраханской области находится рекультивация несанкционированных свалок. Так, с 2022 года в Ахтубинске в рамках федерального проекта "Чистая страна" убирают огромную многолетнюю свалку. Досрочно завершена разработка и перевозка отходов и загрязненного грунта. Теперь рабочие завозят и утрамбовывают песок, затем здесь посадят траву. Подрядчик планирует завершение работы до 1 августа. Большую свалку, расположенную в 800 метрах юго-западнее села Енотаевка рекультивируют с 2023 года, работы выполнены уже почти на 41% от общего объема контракта.
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астраханская область, россия, астрахань, игорь бабушкин, сайгак, дикие животные
Астраханская область, Астраханская область, Россия, Астрахань, Игорь Бабушкин, сайгак, Дикие животные

Численность сайгаков в Астраханской области выросла в 10 раз с 2000 года

© РИА Новости / Вячеслав Бобков | Перейти в медиабанкСайгак с детенышем в степи
Сайгак с детенышем в степи - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Вячеслав Бобков
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Сайгак с детенышем в степи
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июн — РИА Новости. Численность краснокнижных сайгаков в Астраханской области с 2000 года выросла в 10 раз благодаря экологам, сообщает администрация губернатора региона.
Ежегодно в России 5 июня отмечают День эколога. Сохранять уникальную природу региона помогают особо охраняемые природные территории. В Астраханской области их 56, в том числе один старейших в России заповедников - Астраханский биосферный.
«
"В заказнике "Степной" с 2000 года идет работа по сохранению и восстановлению популяции сайгака Северо-Западного Прикаспия. Благодаря охранным мероприятиям численность реликтовой антилопы увеличилась с 2,5 тысячи в 2000 году до 26 тысяч особей в 2024 году", - говорится в сообщении.
По данным администрации губернатора региона, на сохранение чистоты и биоразнообразия Волги направлен федеральный проект "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология". За пять лет в регионе расчистили 11 водных объектов общей протяженностью 123 километра. Продолжаются работы на реке Ахтуба и водном тракте ильмене Кораблев. В июле стартует расчистка ерика Малая Дарма. Также проведено масштабное дноуглубление Волго-Каспийского морского канала. Кроме того, на личном контроле главы региона находится реконструкция Северных очистных сооружений. Это позволит улучшить экологические показатели Волги за счет многоступенчатой глубокой очистки сточных вод.
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С 2022 года по инициативе губернатора области Игоря Бабушкина проводится подкачка воды в пересыхающие водоемы, в том числе в зоне западных подстепных ильменей. Эти меры позволили улучшить ситуацию с водоснабжением в 16 населенных пунктах региона, работа продолжается. В 2021 году в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" проведена экологическая реабилитация Соколовской нефтяной ямы на берегу реки Кизань недалеко от Астрахани. Изъято и утилизировано более 16 тысяч кубометров нефтезагрязненного грунта.
Также в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" астраханские специалисты высаживают деревья, охраняют зеленые насаждения от пожаров. В апреле текущего года стартовала всероссийская акция по уборке берегов от мусора "Вода России". В прошлом году в ней приняли участие более 3 тысяч астраханцев. Они очистили от мусора 530 километров береговых линий на различных водных объектах. В апреле на землях лесного фонда завершились региональные мероприятия международной акции "Сад памяти". Высажено более 115 тысяч сеянцев вяза, джузгуна и ясеня.
Также на личном контроле губернатора Астраханской области находится рекультивация несанкционированных свалок. Так, с 2022 года в Ахтубинске в рамках федерального проекта "Чистая страна" убирают огромную многолетнюю свалку. Досрочно завершена разработка и перевозка отходов и загрязненного грунта. Теперь рабочие завозят и утрамбовывают песок, затем здесь посадят траву. Подрядчик планирует завершение работы до 1 августа. Большую свалку, расположенную в 800 метрах юго-западнее села Енотаевка рекультивируют с 2023 года, работы выполнены уже почти на 41% от общего объема контракта.
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