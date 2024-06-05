https://ria.ru/20240605/saygaki-1950639949.html

Численность сайгаков в Астраханской области выросла в 10 раз с 2000 года

Численность сайгаков в Астраханской области выросла в 10 раз с 2000 года - РИА Новости, 05.06.2024

Численность сайгаков в Астраханской области выросла в 10 раз с 2000 года

Численность краснокнижных сайгаков в Астраханской области с 2000 года выросла в 10 раз благодаря экологам, сообщает администрация губернатора региона. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T12:44

2024-06-05T12:44

2024-06-05T12:44

астраханская область

астраханская область

россия

астрахань

игорь бабушкин

сайгак

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июн — РИА Новости. Численность краснокнижных сайгаков в Астраханской области с 2000 года выросла в 10 раз благодаря экологам, сообщает администрация губернатора региона. Ежегодно в России 5 июня отмечают День эколога. Сохранять уникальную природу региона помогают особо охраняемые природные территории. В Астраханской области их 56, в том числе один старейших в России заповедников - Астраханский биосферный. "В заказнике "Степной" с 2000 года идет работа по сохранению и восстановлению популяции сайгака Северо-Западного Прикаспия. Благодаря охранным мероприятиям численность реликтовой антилопы увеличилась с 2,5 тысячи в 2000 году до 26 тысяч особей в 2024 году", - говорится в сообщении. По данным администрации губернатора региона, на сохранение чистоты и биоразнообразия Волги направлен федеральный проект "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология". За пять лет в регионе расчистили 11 водных объектов общей протяженностью 123 километра. Продолжаются работы на реке Ахтуба и водном тракте ильмене Кораблев. В июле стартует расчистка ерика Малая Дарма. Также проведено масштабное дноуглубление Волго-Каспийского морского канала. Кроме того, на личном контроле главы региона находится реконструкция Северных очистных сооружений. Это позволит улучшить экологические показатели Волги за счет многоступенчатой глубокой очистки сточных вод. С 2022 года по инициативе губернатора области Игоря Бабушкина проводится подкачка воды в пересыхающие водоемы, в том числе в зоне западных подстепных ильменей. Эти меры позволили улучшить ситуацию с водоснабжением в 16 населенных пунктах региона, работа продолжается. В 2021 году в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" проведена экологическая реабилитация Соколовской нефтяной ямы на берегу реки Кизань недалеко от Астрахани. Изъято и утилизировано более 16 тысяч кубометров нефтезагрязненного грунта. Также в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" астраханские специалисты высаживают деревья, охраняют зеленые насаждения от пожаров. В апреле текущего года стартовала всероссийская акция по уборке берегов от мусора "Вода России". В прошлом году в ней приняли участие более 3 тысяч астраханцев. Они очистили от мусора 530 километров береговых линий на различных водных объектах. В апреле на землях лесного фонда завершились региональные мероприятия международной акции "Сад памяти". Высажено более 115 тысяч сеянцев вяза, джузгуна и ясеня. Также на личном контроле губернатора Астраханской области находится рекультивация несанкционированных свалок. Так, с 2022 года в Ахтубинске в рамках федерального проекта "Чистая страна" убирают огромную многолетнюю свалку. Досрочно завершена разработка и перевозка отходов и загрязненного грунта. Теперь рабочие завозят и утрамбовывают песок, затем здесь посадят траву. Подрядчик планирует завершение работы до 1 августа. Большую свалку, расположенную в 800 метрах юго-западнее села Енотаевка рекультивируют с 2023 года, работы выполнены уже почти на 41% от общего объема контракта.

https://ria.ru/20240131/orlan-1924638665.html

https://ria.ru/20231028/orel-1905835341.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

астраханская область, россия, астрахань, игорь бабушкин, сайгак, дикие животные