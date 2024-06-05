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Греческая партия ЭПАМ требует отменить санкции против России - РИА Новости, 05.06.2024
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06:48 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/sanktsii-1950551423.html
Греческая партия ЭПАМ требует отменить санкции против России
Греческая партия ЭПАМ требует отменить санкции против России - РИА Новости, 05.06.2024
Греческая партия ЭПАМ требует отменить санкции против России
Идущая на выборы в Европарламент внепарламентская греческая партия ЭПАМ (Единый всенародный фронт) поддерживает Россию, требует отменить антироссийские санкции... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T06:48
2024-06-05T06:48
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АФИНЫ, 5 июн – РИА Новости. Идущая на выборы в Европарламент внепарламентская греческая партия ЭПАМ (Единый всенародный фронт) поддерживает Россию, требует отменить антироссийские санкции и прекратить отправлять оружие на Украину, заявила РИА Новости кандидат в депутаты Европарламента Людмила Богила. Она уроженка СССР, родом из Луганской области, врач по профессии. Богила также возглавляет Центр научных и общественных инициатив. Выборы в европейский парламент пройдут 9 июня, от Греции избирается 21 депутат, к участию в выборах допущены 31 партия и коалиция партий. "Но только ЭПАМ требует отменить антироссийские санкции и, более того, поддерживает Россию. ЭПАМ последовательно с самого начала кризиса несколько лет назад в отношениях с Россией занял четкую позицию – он возражает против принятия санкций и выступает за диалог, за сохранение дружеских отношений с Россией и в экономике, и в политике. И мы хотим донести это до избирателей", - сказал Богила. "В предвыборной программе нашей партии записано, что сегодня, когда Европа втянута в войну с Россией по указке США, политики нашей страны готовятся принести нас в жертву иностранным интересам. Мы боремся за прекращение войны на Украине и отмену санкций против России, единственный результат которых - обнищание народа и обогащение элит", - сказала кандидат. По ее словам, кризис начался более 10 лет назад, но сегодня углубился и достиг нового опасного уровня.
https://ria.ru/20240424/sanktsii-1942165015.html
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в мире, россия, украина, ссср, европарламент
В мире, Россия, Украина, СССР, Европарламент
Греческая партия ЭПАМ требует отменить санкции против России

Кандидат в ЕП Богила: Греческая партия ЭПАМ требует отменить санкции против РФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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АФИНЫ, 5 июн – РИА Новости. Идущая на выборы в Европарламент внепарламентская греческая партия ЭПАМ (Единый всенародный фронт) поддерживает Россию, требует отменить антироссийские санкции и прекратить отправлять оружие на Украину, заявила РИА Новости кандидат в депутаты Европарламента Людмила Богила.
Она уроженка СССР, родом из Луганской области, врач по профессии. Богила также возглавляет Центр научных и общественных инициатив.
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Выборы в европейский парламент пройдут 9 июня, от Греции избирается 21 депутат, к участию в выборах допущены 31 партия и коалиция партий.
"Но только ЭПАМ требует отменить антироссийские санкции и, более того, поддерживает Россию. ЭПАМ последовательно с самого начала кризиса несколько лет назад в отношениях с Россией занял четкую позицию – он возражает против принятия санкций и выступает за диалог, за сохранение дружеских отношений с Россией и в экономике, и в политике. И мы хотим донести это до избирателей", - сказал Богила.
"В предвыборной программе нашей партии записано, что сегодня, когда Европа втянута в войну с Россией по указке США, политики нашей страны готовятся принести нас в жертву иностранным интересам. Мы боремся за прекращение войны на Украине и отмену санкций против России, единственный результат которых - обнищание народа и обогащение элит", - сказала кандидат.
По ее словам, кризис начался более 10 лет назад, но сегодня углубился и достиг нового опасного уровня.
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