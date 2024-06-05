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В Белом доме назвали поставки оружия Киеву условием для достижения мира - РИА Новости, 05.06.2024
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04:36 05.06.2024 (обновлено: 04:50 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/sallivan-1950545533.html
В Белом доме назвали поставки оружия Киеву условием для достижения мира
В Белом доме назвали поставки оружия Киеву условием для достижения мира - РИА Новости, 05.06.2024
В Белом доме назвали поставки оружия Киеву условием для достижения мира
США считают, что для достижения мира во всем мире Западу нужно передавать больше оружия Украине и продержаться дольше РФ, заявил советник американского лидера... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T04:36
2024-06-05T04:50
в мире
сша
украина
россия
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. США считают, что для достижения мира во всем мире Западу нужно передавать больше оружия Украине и продержаться дольше РФ, заявил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан. "Нам нужно послать явное сообщение (президенту РФ Владимиру) Путину о том, что он не сможет продержаться дольше нас, не сможет разделить нас. У нас хорошо получалось поддерживать эти сообщения. В ближайшие недели у нас будет хорошая возможность поставить в конце не только точку, но восклицательный знак", - сказал Салливан в ходе брифинга на борту "номер один" по пути во Францию. Так он ответил на вопрос о том, что должно случиться для достижения мира в ходе предстоящих "саммита мира" в Швейцарии, встречи G7 и саммита НАТО в Вашингтоне. "Свободный мир" должен увеличить помощь Украине, обеспечить доставку необходимых возможностей", - сказал Салливан. Как считает помощник президента США, среди необходимых условий для разрешения кризисных ситуаций - также и урегулирование на Ближнем Востоке. "ХАМАС должен принять предложение, которое поможет разрешить ситуацию в Газе", - отметил он. Кроме того, по словам Салливана, на указанных мероприятиях предстоит обсудить проблемы климата и искусственного интеллекта.
https://ria.ru/20240118/politika-1921943230.html
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в мире, сша, украина, россия, джейк салливан, g7, нато, хамас
В мире, США, Украина, Россия, Джейк Салливан, G7, НАТО, ХАМАС
В Белом доме назвали поставки оружия Киеву условием для достижения мира

Салливан: для достижения мира во всем мире нужно поставлять Киеву больше оружия

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. США считают, что для достижения мира во всем мире Западу нужно передавать больше оружия Украине и продержаться дольше РФ, заявил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.
«
"Нам нужно послать явное сообщение (президенту РФ Владимиру) Путину о том, что он не сможет продержаться дольше нас, не сможет разделить нас. У нас хорошо получалось поддерживать эти сообщения. В ближайшие недели у нас будет хорошая возможность поставить в конце не только точку, но восклицательный знак", - сказал Салливан в ходе брифинга на борту "номер один" по пути во Францию.
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Так он ответил на вопрос о том, что должно случиться для достижения мира в ходе предстоящих "саммита мира" в Швейцарии, встречи G7 и саммита НАТО в Вашингтоне.
"Свободный мир" должен увеличить помощь Украине, обеспечить доставку необходимых возможностей", - сказал Салливан.
Как считает помощник президента США, среди необходимых условий для разрешения кризисных ситуаций - также и урегулирование на Ближнем Востоке. "ХАМАС должен принять предложение, которое поможет разрешить ситуацию в Газе", - отметил он.
Кроме того, по словам Салливана, на указанных мероприятиях предстоит обсудить проблемы климата и искусственного интеллекта.
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В миреСШАУкраинаРоссияДжейк СалливанG7НАТОХАМАС
 
 
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