https://ria.ru/20240605/sallivan-1950545533.html

В Белом доме назвали поставки оружия Киеву условием для достижения мира

В Белом доме назвали поставки оружия Киеву условием для достижения мира - РИА Новости, 05.06.2024

В Белом доме назвали поставки оружия Киеву условием для достижения мира

США считают, что для достижения мира во всем мире Западу нужно передавать больше оружия Украине и продержаться дольше РФ, заявил советник американского лидера... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T04:36

2024-06-05T04:36

2024-06-05T04:50

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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. США считают, что для достижения мира во всем мире Западу нужно передавать больше оружия Украине и продержаться дольше РФ, заявил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан. "Нам нужно послать явное сообщение (президенту РФ Владимиру) Путину о том, что он не сможет продержаться дольше нас, не сможет разделить нас. У нас хорошо получалось поддерживать эти сообщения. В ближайшие недели у нас будет хорошая возможность поставить в конце не только точку, но восклицательный знак", - сказал Салливан в ходе брифинга на борту "номер один" по пути во Францию. Так он ответил на вопрос о том, что должно случиться для достижения мира в ходе предстоящих "саммита мира" в Швейцарии, встречи G7 и саммита НАТО в Вашингтоне. "Свободный мир" должен увеличить помощь Украине, обеспечить доставку необходимых возможностей", - сказал Салливан. Как считает помощник президента США, среди необходимых условий для разрешения кризисных ситуаций - также и урегулирование на Ближнем Востоке. "ХАМАС должен принять предложение, которое поможет разрешить ситуацию в Газе", - отметил он. Кроме того, по словам Салливана, на указанных мероприятиях предстоит обсудить проблемы климата и искусственного интеллекта.

https://ria.ru/20240118/politika-1921943230.html

https://ria.ru/20231204/oruzhie-1913768421.html

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в мире, сша, украина, россия, джейк салливан, g7, нато, хамас