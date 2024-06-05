В Белом доме назвали поставки оружия Киеву условием для достижения мира
Салливан: для достижения мира во всем мире нужно поставлять Киеву больше оружия
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. США считают, что для достижения мира во всем мире Западу нужно передавать больше оружия Украине и продержаться дольше РФ, заявил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.
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"Нам нужно послать явное сообщение (президенту РФ Владимиру) Путину о том, что он не сможет продержаться дольше нас, не сможет разделить нас. У нас хорошо получалось поддерживать эти сообщения. В ближайшие недели у нас будет хорошая возможность поставить в конце не только точку, но восклицательный знак", - сказал Салливан в ходе брифинга на борту "номер один" по пути во Францию.
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Так он ответил на вопрос о том, что должно случиться для достижения мира в ходе предстоящих "саммита мира" в Швейцарии, встречи G7 и саммита НАТО в Вашингтоне.
"Свободный мир" должен увеличить помощь Украине, обеспечить доставку необходимых возможностей", - сказал Салливан.
Как считает помощник президента США, среди необходимых условий для разрешения кризисных ситуаций - также и урегулирование на Ближнем Востоке. "ХАМАС должен принять предложение, которое поможет разрешить ситуацию в Газе", - отметил он.
Кроме того, по словам Салливана, на указанных мероприятиях предстоит обсудить проблемы климата и искусственного интеллекта.
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