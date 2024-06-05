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Более 5 тысяч учащихся колледжей и вузов МО вступили в студенческие отряды
Более 5 тысяч учащихся колледжей и вузов МО вступили в студенческие отряды - РИА Новости, 05.06.2024
Более 5 тысяч учащихся колледжей и вузов МО вступили в студенческие отряды
Свыше пяти тысяч учащихся колледжей и вузов Московской области включили в программу летних мероприятий Российских студенческих отрядов (РСО), сообщил 360.ru. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T15:30
2024-06-05T15:30
2024-06-05T15:30
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Свыше пяти тысяч учащихся колледжей и вузов Московской области включили в программу летних мероприятий Российских студенческих отрядов (РСО), сообщил 360.ru.По словам председателя комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линары Самединовой, организация проводит множество интересных мероприятий. Так, недавно активисты из 50 регионов приехали в Подмосковье на образовательный интенсив.Кроме того, осенью в области пройдут Всероссийский слет РСО и Всероссийская медиашкола, где студенты обменяются опытом.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости.
Свыше пяти тысяч учащихся колледжей и вузов Московской области включили в программу летних мероприятий Российских студенческих отрядов (РСО), сообщил 360.ru
.
По словам председателя комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линары Самединовой, организация проводит множество интересных мероприятий. Так, недавно активисты из 50 регионов приехали в Подмосковье на образовательный интенсив.
Кроме того, осенью в области пройдут Всероссийский слет РСО и Всероссийская медиашкола, где студенты обменяются опытом.