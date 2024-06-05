https://ria.ru/20240605/rso-1950706093.html

Более 5 тысяч учащихся колледжей и вузов МО вступили в студенческие отряды

Более 5 тысяч учащихся колледжей и вузов МО вступили в студенческие отряды - РИА Новости, 05.06.2024

Более 5 тысяч учащихся колледжей и вузов МО вступили в студенческие отряды

Свыше пяти тысяч учащихся колледжей и вузов Московской области включили в программу летних мероприятий Российских студенческих отрядов (РСО), сообщил 360.ru. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T15:30

2024-06-05T15:30

2024-06-05T15:30

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Свыше пяти тысяч учащихся колледжей и вузов Московской области включили в программу летних мероприятий Российских студенческих отрядов (РСО), сообщил 360.ru.По словам председателя комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линары Самединовой, организация проводит множество интересных мероприятий. Так, недавно активисты из 50 регионов приехали в Подмосковье на образовательный интенсив.Кроме того, осенью в области пройдут Всероссийский слет РСО и Всероссийская медиашкола, где студенты обменяются опытом.

московская область (подмосковье)

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)