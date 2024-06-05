https://ria.ru/20240605/rggu-1950587855.html

Ректор РГГУ не получал от Минобрнауки распоряжений досрочно покинуть пост

Ректор РГГУ не получал от Минобрнауки распоряжений досрочно покинуть пост - РИА Новости, 05.06.2024

Ректор РГГУ не получал от Минобрнауки распоряжений досрочно покинуть пост

Ректор РГГУ Александр Безбородов заявил РИА Новости, что не получал распоряжений от Минобрнауки РФ покинуть свой пост до окончания контракта, который действует... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T10:36

2024-06-05T10:36

2024-06-05T10:41

общество

российский государственный гуманитарный университет

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Ректор РГГУ Александр Безбородов заявил РИА Новости, что не получал распоряжений от Минобрнауки РФ покинуть свой пост до окончания контракта, который действует до ноября 2024 года. "Я работаю в настоящее время на благо РГГУ и нашей страны. С Минобрнауки работаем очень слаженно, они помогают, поддерживают. И лично Валерий Николаевич Фальков интересуется делами университета, поддержку мы чувствуем постоянно", - сказал Безбородов, отметив, что никаких распоряжений от министерства покинуть свой пост досрочно он на сегодняшний день не получал. "Контракт до ноября 2024 года, раньше его окончания уйти планов нет, дальше уже, как решит университет", - уточнил ректор. Ранее "Ведомости", ссылаясь на несколько источников, сообщили, что Безбородов в этом году покинет должность ректора РГГУ , а его место может занять опытный федеральный чиновник. Уточняется, что возможная причина ухода Безбородова - ухудшение показателей вуза. Пресс-служба РГГУ сообщила РИА Новости, что информация о скорой смене ректора Безбородова не соответствует действительности. Ранее на платформе Change.org появилась петиция "Против учебно-научного центра имени Ивана Ильина в РГГУ ". Она была создана 12 апреля, авторами петиции значатся "Студенты РГГУ ". Авторы петиции выразили "искреннее возмущение" тем, что центр назван именем Ильина , который "активно потворствовал деятельности немецко-фашистского режима, оправдывал преступления Гитлера противостоянием с большевизмом и писал о необходимости русского фашизма".

https://ria.ru/20240419/dugin-1941004360.html

https://ria.ru/20240113/vuzy-1921181657.html

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общество, российский государственный гуманитарный университет