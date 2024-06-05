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В РГГУ опровергли информацию о скорой смене ректора - РИА Новости, 05.06.2024
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09:19 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/rggu-1950566990.html
В РГГУ опровергли информацию о скорой смене ректора
В РГГУ опровергли информацию о скорой смене ректора - РИА Новости, 05.06.2024
В РГГУ опровергли информацию о скорой смене ректора
Информация о скорой смене ректора РГГУ Александра Безбородова не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T09:19
2024-06-05T09:19
общество
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Информация о скорой смене ректора РГГУ Александра Безбородова не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. "Информация о скорой смене ректора не соответствует действительности", - говорится в сообщении. Ранее "Ведомости", ссылаясь на несколько источников, сообщили, что Безбородов в этом году покинет должность ректора РГГУ, а его место может занять опытный федеральный чиновник. Уточняется, что возможная причина ухода Безбородова - ухудшение показателей вуза. Ранее на платформе Change.org появилась петиция "Против учебно-научного центра имени Ивана Ильина в РГГУ". Она была создана 12 апреля, авторами петиции значатся "Студенты РГГУ". Авторы петиции выразили "искреннее возмущение" тем, что центр назван именем Ильина , который "активно потворствовал деятельности немецко-фашистского режима, оправдывал преступления Гитлера противостоянием с большевизмом и писал о необходимости русского фашизма".
https://ria.ru/20240419/dugin-1941004360.html
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общество, российский государственный гуманитарный университет, россия
Общество, Российский государственный гуманитарный университет, Россия
В РГГУ опровергли информацию о скорой смене ректора

В РГГУ опровергли информацию о скорой смене ректора Безбородова

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАбитуриенты возле Российского государственного гуманитарного университета
Абитуриенты возле Российского государственного гуманитарного университета - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Абитуриенты возле Российского государственного гуманитарного университета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Информация о скорой смене ректора РГГУ Александра Безбородова не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"Информация о скорой смене ректора не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Философ, политолог, социолог Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Создавшие петицию против школы Ильина в РГГУ не знают о нем, заявил Дугин
19 апреля, 11:52
Ранее "Ведомости", ссылаясь на несколько источников, сообщили, что Безбородов в этом году покинет должность ректора РГГУ, а его место может занять опытный федеральный чиновник. Уточняется, что возможная причина ухода Безбородова - ухудшение показателей вуза.
Ранее на платформе Change.org появилась петиция "Против учебно-научного центра имени Ивана Ильина в РГГУ". Она была создана 12 апреля, авторами петиции значатся "Студенты РГГУ". Авторы петиции выразили "искреннее возмущение" тем, что центр назван именем Ильина , который "активно потворствовал деятельности немецко-фашистского режима, оправдывал преступления Гитлера противостоянием с большевизмом и писал о необходимости русского фашизма".
Ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Наталья Трухановская - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Институт Пушкина заявил, что ректора никто не уведомлял об увольнении
19 апреля, 12:09
 
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