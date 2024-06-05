https://ria.ru/20240605/rggu-1950566990.html

В РГГУ опровергли информацию о скорой смене ректора

В РГГУ опровергли информацию о скорой смене ректора - РИА Новости, 05.06.2024

В РГГУ опровергли информацию о скорой смене ректора

Информация о скорой смене ректора РГГУ Александра Безбородова не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T09:19

2024-06-05T09:19

2024-06-05T09:19

общество

российский государственный гуманитарный университет

россия

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Информация о скорой смене ректора РГГУ Александра Безбородова не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. "Информация о скорой смене ректора не соответствует действительности", - говорится в сообщении. Ранее "Ведомости", ссылаясь на несколько источников, сообщили, что Безбородов в этом году покинет должность ректора РГГУ, а его место может занять опытный федеральный чиновник. Уточняется, что возможная причина ухода Безбородова - ухудшение показателей вуза. Ранее на платформе Change.org появилась петиция "Против учебно-научного центра имени Ивана Ильина в РГГУ". Она была создана 12 апреля, авторами петиции значатся "Студенты РГГУ". Авторы петиции выразили "искреннее возмущение" тем, что центр назван именем Ильина , который "активно потворствовал деятельности немецко-фашистского режима, оправдывал преступления Гитлера противостоянием с большевизмом и писал о необходимости русского фашизма".

https://ria.ru/20240419/dugin-1941004360.html

https://ria.ru/20240419/trukhanovskaya-1941012281.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, российский государственный гуманитарный университет, россия