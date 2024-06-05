https://ria.ru/20240605/reyting-1950475203.html

КМСП представила на ПМЭФ рейтинг госкомпаний по закупкам у бизнеса

КМСП представила на ПМЭФ рейтинг госкомпаний по закупкам у бизнеса - РИА Новости, 05.06.2024

КМСП представила на ПМЭФ рейтинг госкомпаний по закупкам у бизнеса

Корпорация МСП (КМСП) представила в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рейтинг государственных компаний по закупкам у малого и... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T11:40

2024-06-05T11:40

2024-06-05T11:40

твой бизнес

корпорация мсп

россия

твой бизнес – новости

пмэф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950398171_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_71916529a644cca47d06116bca3ec50d.jpg

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) представила в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рейтинг государственных компаний по закупкам у малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба КМСП.Там отметили, что в рейтинге лояльности крупнейших заказчиков, который ежегодно представляет Корпорация МСП на ПМЭФ, произошли заметные изменения. По сравнению с предыдущим списком в топ-10 не поменялся только лидер: РЖД остались на 1 месте. Прибавившие по одной строке ОСК, "Газпром" и "РусГидро" расположились соответственно на 2, 3 и 4 местах. Занявшая в этом году 5 позицию компания "Россети" улучшила свое положение сразу на пять пунктов.Из участников прошлогоднего рейтинга лояльности крупнейших заказчиков самый большой рывок совершил ВТБ, поднявшись на десять строк и занявший в итоге 8 место. В то же время "Ростелеком" и "ИнтерРАО" потеряли по три и пять позиций, заняв в итоге соответственно 6 и 7 места. "Аэрофлот" в рейтинге опустился на четыре строки и находится на 9 месте, "АЛРОСА", потеряв пять мест, замыкает топ-10.Группа компаний "Автодор" в рейтинге лояльности крупнейших заказчиков переместилась с 6 на 23 место. 19 строку заняла госкорпорация "Ростех" (было 7 место). На 11 позиций опустился Сбер, заняв предпоследнюю, 24 строку. Замыкает список "Росагролизинг", который вместо прошлогоднего 20-го занял 25 место.В материале отмечается, что в этом рейтинге появилось сразу четыре новичка. "Россельхозбанк" вышел сразу на 13 место. Двумя позициями ниже разместился "Промсвязьбанк". ДОМ.РФ и "Почта России" заняли 21 и 22 места, соответственно.Рейтинг лояльности крупнейших заказчиков составляется на основе ряда параметров. Это в том числе общий объем закупок у МСП за год и доля малого и среднего бизнеса в общем количестве поставщиков, прирост общего объема закупок у МСП год к году, число договоров с малыми и средними предприятиями, участие заказчика в программах "выращивания", повышения качества закупочной деятельности и другие.Кроме того, Корпорация МСП составила антирейтинг лояльности крупнейших заказчиков. В него по итогам прошедшего года вошли в том числе Новикомбанк, ПО "Северное машиностроительное предприятие", "Усть-среднекангэсстрой", "Мособлгаз", ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" и другие. Этот список составлялся на основе оценки прироста общего объема закупок у МСП за 2023 год по отношению к 2022 году, доли закупок у малого и среднего бизнеса "всеми способами", количества номенклатурных позиций в перечне товаров, работ и услуг, уровня аффилированности МСП с крупнейшими заказчиками, обжалования действий (бездействия) заказчиков, в том числе в досудебном порядке.В КМСП напомнили, что компании с госучастием обязаны совершать в течение года у малого и среднего бизнеса не менее 25% закупок от общего объема закупок, включая 20% закупок, участие в которых принимает только МСП. Исполнение установленной квоты контролирует Корпорация МСП и региональные органы власти. Объем закупок у малого и среднего бизнеса включен в показатели нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент Владимир Путин.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240604/oman-1950471468.html

https://ria.ru/20240604/gurev-1950470172.html

https://ria.ru/20240604/pmef-1950469502.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, россия, твой бизнес – новости, пмэф