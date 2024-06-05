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КМСП представила на ПМЭФ рейтинг госкомпаний по закупкам у бизнеса - РИА Новости, 05.06.2024
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11:40 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/reyting-1950475203.html
КМСП представила на ПМЭФ рейтинг госкомпаний по закупкам у бизнеса
КМСП представила на ПМЭФ рейтинг госкомпаний по закупкам у бизнеса - РИА Новости, 05.06.2024
КМСП представила на ПМЭФ рейтинг госкомпаний по закупкам у бизнеса
Корпорация МСП (КМСП) представила в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рейтинг государственных компаний по закупкам у малого и... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T11:40
2024-06-05T11:40
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корпорация мсп
россия
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) представила в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рейтинг государственных компаний по закупкам у малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба КМСП.Там отметили, что в рейтинге лояльности крупнейших заказчиков, который ежегодно представляет Корпорация МСП на ПМЭФ, произошли заметные изменения. По сравнению с предыдущим списком в топ-10 не поменялся только лидер: РЖД остались на 1 месте. Прибавившие по одной строке ОСК, "Газпром" и "РусГидро" расположились соответственно на 2, 3 и 4 местах. Занявшая в этом году 5 позицию компания "Россети" улучшила свое положение сразу на пять пунктов.Из участников прошлогоднего рейтинга лояльности крупнейших заказчиков самый большой рывок совершил ВТБ, поднявшись на десять строк и занявший в итоге 8 место. В то же время "Ростелеком" и "ИнтерРАО" потеряли по три и пять позиций, заняв в итоге соответственно 6 и 7 места. "Аэрофлот" в рейтинге опустился на четыре строки и находится на 9 месте, "АЛРОСА", потеряв пять мест, замыкает топ-10.Группа компаний "Автодор" в рейтинге лояльности крупнейших заказчиков переместилась с 6 на 23 место. 19 строку заняла госкорпорация "Ростех" (было 7 место). На 11 позиций опустился Сбер, заняв предпоследнюю, 24 строку. Замыкает список "Росагролизинг", который вместо прошлогоднего 20-го занял 25 место.В материале отмечается, что в этом рейтинге появилось сразу четыре новичка. "Россельхозбанк" вышел сразу на 13 место. Двумя позициями ниже разместился "Промсвязьбанк". ДОМ.РФ и "Почта России" заняли 21 и 22 места, соответственно.Рейтинг лояльности крупнейших заказчиков составляется на основе ряда параметров. Это в том числе общий объем закупок у МСП за год и доля малого и среднего бизнеса в общем количестве поставщиков, прирост общего объема закупок у МСП год к году, число договоров с малыми и средними предприятиями, участие заказчика в программах "выращивания", повышения качества закупочной деятельности и другие.Кроме того, Корпорация МСП составила антирейтинг лояльности крупнейших заказчиков. В него по итогам прошедшего года вошли в том числе Новикомбанк, ПО "Северное машиностроительное предприятие", "Усть-среднекангэсстрой", "Мособлгаз", ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" и другие. Этот список составлялся на основе оценки прироста общего объема закупок у МСП за 2023 год по отношению к 2022 году, доли закупок у малого и среднего бизнеса "всеми способами", количества номенклатурных позиций в перечне товаров, работ и услуг, уровня аффилированности МСП с крупнейшими заказчиками, обжалования действий (бездействия) заказчиков, в том числе в досудебном порядке.В КМСП напомнили, что компании с госучастием обязаны совершать в течение года у малого и среднего бизнеса не менее 25% закупок от общего объема закупок, включая 20% закупок, участие в которых принимает только МСП. Исполнение установленной квоты контролирует Корпорация МСП и региональные органы власти. Объем закупок у малого и среднего бизнеса включен в показатели нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент Владимир Путин.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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корпорация мсп, россия, твой бизнес – новости, пмэф
Твой бизнес, Корпорация МСП, Россия, Твой бизнес – новости, ПМЭФ

КМСП представила на ПМЭФ рейтинг госкомпаний по закупкам у бизнеса

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкИнформационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге
Информационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) представила в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рейтинг государственных компаний по закупкам у малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба КМСП.
Там отметили, что в рейтинге лояльности крупнейших заказчиков, который ежегодно представляет Корпорация МСП на ПМЭФ, произошли заметные изменения. По сравнению с предыдущим списком в топ-10 не поменялся только лидер: РЖД остались на 1 месте. Прибавившие по одной строке ОСК, "Газпром" и "РусГидро" расположились соответственно на 2, 3 и 4 местах. Занявшая в этом году 5 позицию компания "Россети" улучшила свое положение сразу на пять пунктов.
Информационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Почетный статус страны-гостя на ПМЭФ принадлежит Оману
4 июня, 17:17
Из участников прошлогоднего рейтинга лояльности крупнейших заказчиков самый большой рывок совершил ВТБ, поднявшись на десять строк и занявший в итоге 8 место. В то же время "Ростелеком" и "ИнтерРАО" потеряли по три и пять позиций, заняв в итоге соответственно 6 и 7 места. "Аэрофлот" в рейтинге опустился на четыре строки и находится на 9 месте, "АЛРОСА", потеряв пять мест, замыкает топ-10.
Группа компаний "Автодор" в рейтинге лояльности крупнейших заказчиков переместилась с 6 на 23 место. 19 строку заняла госкорпорация "Ростех" (было 7 место). На 11 позиций опустился Сбер, заняв предпоследнюю, 24 строку. Замыкает список "Росагролизинг", который вместо прошлогоднего 20-го занял 25 место.
В материале отмечается, что в этом рейтинге появилось сразу четыре новичка. "Россельхозбанк" вышел сразу на 13 место. Двумя позициями ниже разместился "Промсвязьбанк". ДОМ.РФ и "Почта России" заняли 21 и 22 места, соответственно.
Рейтинг лояльности крупнейших заказчиков составляется на основе ряда параметров. Это в том числе общий объем закупок у МСП за год и доля малого и среднего бизнеса в общем количестве поставщиков, прирост общего объема закупок у МСП год к году, число договоров с малыми и средними предприятиями, участие заказчика в программах "выращивания", повышения качества закупочной деятельности и другие.
Президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Президент РАПУ Андрей Гурьев примет участие в ПМЭФ
4 июня, 17:16
Кроме того, Корпорация МСП составила антирейтинг лояльности крупнейших заказчиков. В него по итогам прошедшего года вошли в том числе Новикомбанк, ПО "Северное машиностроительное предприятие", "Усть-среднекангэсстрой", "Мособлгаз", ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" и другие. Этот список составлялся на основе оценки прироста общего объема закупок у МСП за 2023 год по отношению к 2022 году, доли закупок у малого и среднего бизнеса "всеми способами", количества номенклатурных позиций в перечне товаров, работ и услуг, уровня аффилированности МСП с крупнейшими заказчиками, обжалования действий (бездействия) заказчиков, в том числе в досудебном порядке.
В КМСП напомнили, что компании с госучастием обязаны совершать в течение года у малого и среднего бизнеса не менее 25% закупок от общего объема закупок, включая 20% закупок, участие в которых принимает только МСП. Исполнение установленной квоты контролирует Корпорация МСП и региональные органы власти. Объем закупок у малого и среднего бизнеса включен в показатели нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент Владимир Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Президент России Владимир Путин
Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ
4 июня, 17:16
 
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