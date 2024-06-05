https://ria.ru/20240605/rebrending--1950710283.html

Близнюк: ребрендинг "Тинькофф" связан с задачами масштабирования бизнеса

Близнюк: ребрендинг "Тинькофф" связан с задачами масштабирования бизнеса - РИА Новости, 05.06.2024

Близнюк: ребрендинг "Тинькофф" связан с задачами масштабирования бизнеса

Ребрендинг "Тинькофф Банка" связан с задачами масштабирования бизнеса, сообщил председатель правления банка Станислав Близнюк в интервью "Ведомостям". РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T15:42

2024-06-05T15:42

2024-06-05T15:42

технологии

станислав близнюк

тинькофф. кредитные системы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569508203_0:20:745:439_1920x0_80_0_0_5a1e6312ae7178b5a9b82f13f6cb6841.png

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Ребрендинг "Тинькофф Банка" связан с задачами масштабирования бизнеса, сообщил председатель правления банка Станислав Близнюк в интервью "Ведомостям". В среду "ТКС Холдинг" объявил о новом этапе развития бренда — "Тинькофф" переименован в Т-Банк. В сообщении группы отмечается, что обновление бренда будет проходить постепенно. На первом этапе изменят сайт и приложение, позже — все юридические названия, дизайны карт и банкоматов, оформление конвертов. Также указывается, что все продукты и сервисы продолжат работать в обычном режиме. Юрлицо компании пока называется АО "Тинькофф Банк", но постепенно оно тоже станет называться по-новому, добавили в "ТКС Холдинге". "Сейчас у нас новая долгосрочная стратегия – и новые вызовы. Ключевой – это международное развитие. Мы знаем, что рано или поздно будем масштабироваться на международных рынках. Поэтому мы действительно давно искали новое звучание для нашего бренда, актуальное для эволюции нашего бизнеса за последние годы. Так что если коротко, то это уже минимум третья или четвертая итерация в развитии нашего бренда со дня его основания. И сегодня мы делаем очередной шаг дальше – по сути, на новую ступеньку вверх. Бренд "Тинькофф" эволюционирует в бренд "Т-Банк", - сказал Близнюк. По его словам, "Т-Банк" – это универсальное масштабируемое название, бренд "стерилен" и актуален для любого направления нашего возможного географического расширения". Ребрендинг также вписывается в общий тренд на упрощение и сокращение брендов. "Это более современно и правильно, особенно для розничных компаний. Да, если посмотреть на наш бренд, он постоянно менялся и упрощался, но для мира мобильных приложений, онлайн-коммуникаций с клиентом все еще оставался сложным. Сейчас многие люди живут в смартфонах – геральдика с циферками на логотипе иконки приложения уже становится нечитаемой", - пояснил Близнюк. По мнению председателя правления, новое название банка сделает его более надежным в сознании людей. "Если смотреть аналитику, опросы маркетинговых агентств, то бренд "Тинькофф" у потребителей ассоциируется с такими эпитетами, как "крутой, узнаваемый, известный, популярный, инновационный, технологичный". Но один из элементов, который мы хотим прокачивать, – это показатель "надежность", он не внизу списка, но где-то посередине", - рассказал Близнюк. Что касается международных планов, Бизнюк сообщил, что у банка "по-прежнему остаются большие амбиции в рамках развития международного бизнеса". "Мы к этому открыты и по факту сейчас готовим некую почву..... Но больше сказать пока не могу", - сказал он.

https://ria.ru/20240605/tinkoff-1950568930.html

https://ria.ru/20240215/logotip-1927609143.html

https://ria.ru/20240314/integratsiya-1933035581.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, станислав близнюк, тинькофф. кредитные системы