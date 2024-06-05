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Россия готова расследовать гибель французского журналиста на Украине - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
21:42 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/rassledovanie-1950816382.html
Россия готова расследовать гибель французского журналиста на Украине
Россия готова расследовать гибель французского журналиста на Украине - РИА Новости, 05.06.2024
Россия готова расследовать гибель французского журналиста на Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова организовать работу по расследованию гибели французского журналиста на Украине. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T21:42
2024-06-05T21:42
пмэф-2024
россия
украина
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова организовать работу по расследованию гибели французского журналиста на Украине. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран. "Несмотря на это (на сопротивление со стороны Запада в вопросе расследований - ред.), мы готовы организовать эту работу. Не знаю, как это можно сделать на практике… Но, пожалуйста, мы сделаем все, что от нас зависит", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/peskov-1950774838.html
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россия, украина, владимир путин
ПМЭФ-2024, Россия, Украина, Владимир Путин
Россия готова расследовать гибель французского журналиста на Украине

Путин: Россия готова расследовать гибель французского журналиста на Украине

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие на бронеавтомобиле
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова организовать работу по расследованию гибели французского журналиста на Украине.
Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран.
«
"Несмотря на это (на сопротивление со стороны Запада в вопросе расследований - ред.), мы готовы организовать эту работу. Не знаю, как это можно сделать на практике… Но, пожалуйста, мы сделаем все, что от нас зависит", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024РоссияУкраинаВладимир Путин
 
 
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