https://ria.ru/20240605/rassledovanie-1950816382.html

Россия готова расследовать гибель французского журналиста на Украине

Россия готова расследовать гибель французского журналиста на Украине - РИА Новости, 05.06.2024

Россия готова расследовать гибель французского журналиста на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова организовать работу по расследованию гибели французского журналиста на Украине. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T21:42

2024-06-05T21:42

2024-06-05T21:42

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украина

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова организовать работу по расследованию гибели французского журналиста на Украине. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран. "Несмотря на это (на сопротивление со стороны Запада в вопросе расследований - ред.), мы готовы организовать эту работу. Не знаю, как это можно сделать на практике… Но, пожалуйста, мы сделаем все, что от нас зависит", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/peskov-1950774838.html

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россия, украина, владимир путин