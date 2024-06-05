https://ria.ru/20240605/rassledovanie-1950816382.html
Россия готова расследовать гибель французского журналиста на Украине
Россия готова расследовать гибель французского журналиста на Украине - РИА Новости, 05.06.2024
Россия готова расследовать гибель французского журналиста на Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова организовать работу по расследованию гибели французского журналиста на Украине. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T21:42
2024-06-05T21:42
2024-06-05T21:42
пмэф-2024
россия
украина
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892167846_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ef43aa765e2fb57af185fa87c15e5e77.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова организовать работу по расследованию гибели французского журналиста на Украине. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран. "Несмотря на это (на сопротивление со стороны Запада в вопросе расследований - ред.), мы готовы организовать эту работу. Не знаю, как это можно сделать на практике… Но, пожалуйста, мы сделаем все, что от нас зависит", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/peskov-1950774838.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892167846_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_46c61c14137ca0d226b0f55f59d3dd4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, владимир путин
ПМЭФ-2024, Россия, Украина, Владимир Путин
Россия готова расследовать гибель французского журналиста на Украине
Путин: Россия готова расследовать гибель французского журналиста на Украине