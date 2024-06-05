https://ria.ru/20240605/raketnaya_opasnost-1950537440.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 05.06.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T00:48
2024-06-05T00:48
2024-06-05T00:48
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
происшествия
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240225/opoveschenie-1929328163.html
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курская область, алексей смирнов (политик) , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Происшествия
В Курской области объявили ракетную опасность
Врио губернатора Курской области Смирнов сообщил о ракетной опасности в регионе