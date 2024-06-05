https://ria.ru/20240605/pvo-1950704956.html
Средства ПВО уничтожили еще один дрон ВСУ над Белгородской областью
Средства ПВО уничтожили еще один дрон ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 05.06.2024
Средства ПВО уничтожили еще один дрон ВСУ над Белгородской областью
Дежурные средства российской ПВО уничтожили в среду еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T15:26
2024-06-05T15:26
2024-06-05T15:29
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили в среду еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Около 15.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240602/pvo-1949989756.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Средства ПВО уничтожили еще один дрон ВСУ над Белгородской областью
Минобороны: средства ПВО уничтожили еще один дрон ВСУ над Белгородской областью