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Средства ПВО уничтожили еще один дрон ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 05.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:26 05.06.2024 (обновлено: 15:29 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/pvo-1950704956.html
Средства ПВО уничтожили еще один дрон ВСУ над Белгородской областью
Средства ПВО уничтожили еще один дрон ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 05.06.2024
Средства ПВО уничтожили еще один дрон ВСУ над Белгородской областью
Дежурные средства российской ПВО уничтожили в среду еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T15:26
2024-06-05T15:29
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили в среду еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Около 15.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240602/pvo-1949989756.html
россия
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безопасность, россия, белгородская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Средства ПВО уничтожили еще один дрон ВСУ над Белгородской областью

Минобороны: средства ПВО уничтожили еще один дрон ВСУ над Белгородской областью

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили в среду еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.
"Около 15.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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