https://ria.ru/20240605/putin-1950838627.html
Путин оценил рост ВВП России в первом квартале
Путин оценил рост ВВП России в первом квартале - РИА Новости, 05.06.2024
Путин оценил рост ВВП России в первом квартале
Экономика РФ в первом квартале этого года выросла на 5,4%, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T23:31
2024-06-05T23:31
2024-06-05T23:31
пмэф-2024
экономика
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Экономика РФ в первом квартале этого года выросла на 5,4%, заявил президент России Владимир Путин. В среду Путин на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие в том числе представители недружественных стран. "В первом квартале текущего года рост экономики России составил 5,4%", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/putin-1950816795.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, владимир путин
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин оценил рост ВВП России в первом квартале
Путин: экономика России в первом квартале этого года выросла на 5,4 процента
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Экономика РФ в первом квартале этого года выросла на 5,4%, заявил президент России Владимир Путин.
В среду Путин на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие в том числе представители недружественных стран.
"В первом квартале текущего года рост экономики России составил 5,4%", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.