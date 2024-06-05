Экономика Китая более эффективна, чем США, заявил Путин
Путин: модель экономического развития Китая более эффективна, чем американская
© AP Photo / Chan Long HeiЛюди несут китайские национальные флаги
© AP Photo / Chan Long Hei
Люди несут китайские национальные флаги. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Китайская модель экономического развития более эффективна, чем Соединенных Штатов Америки, сказал президент России Владимир Путин.
Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие в том числе представители недружественных стран.
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"Некоторые наши эксперты, хорошие экономисты, достаточно молодые люди, научно достаточно опытные, они вот что говорят: они говорят, что анализ того, что происходит, скажем, в китайской экономике, анализ того, что происходит в экономиках других стран мира, в том числе ведущих экономиках, включая Соединенные Штаты, показывает, что все-таки китайцам удалось создать такую очень своеобразную, но весьма эффективную модель экономического развития, более эффективную, чем в тех же штатах", - сказал Путин на встрече с представителями СМИ.
"И, судя по результатам работы китайской экономики, похоже, что так оно и есть", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.