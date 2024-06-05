https://ria.ru/20240605/putin-1950837134.html

Экономика Китая более эффективна, чем США, заявил Путин

Экономика Китая более эффективна, чем США, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024

Экономика Китая более эффективна, чем США, заявил Путин

Китайская модель экономического развития более эффективна, чем Соединенных Штатов Америки, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T23:21

2024-06-05T23:21

2024-06-05T23:21

пмэф-2024

технологии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Китайская модель экономического развития более эффективна, чем Соединенных Штатов Америки, сказал президент России Владимир Путин. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие в том числе представители недружественных стран. "Некоторые наши эксперты, хорошие экономисты, достаточно молодые люди, научно достаточно опытные, они вот что говорят: они говорят, что анализ того, что происходит, скажем, в китайской экономике, анализ того, что происходит в экономиках других стран мира, в том числе ведущих экономиках, включая Соединенные Штаты, показывает, что все-таки китайцам удалось создать такую очень своеобразную, но весьма эффективную модель экономического развития, более эффективную, чем в тех же штатах", - сказал Путин на встрече с представителями СМИ. "И, судя по результатам работы китайской экономики, похоже, что так оно и есть", - добавил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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россия

китай

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, владимир путин, китай