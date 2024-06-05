Рейтинг@Mail.ru
Экономика Китая более эффективна, чем США, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
23:21 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/putin-1950837134.html
Экономика Китая более эффективна, чем США, заявил Путин
Экономика Китая более эффективна, чем США, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
Экономика Китая более эффективна, чем США, заявил Путин
Китайская модель экономического развития более эффективна, чем Соединенных Штатов Америки, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T23:21
2024-06-05T23:21
пмэф-2024
технологии
россия
владимир путин
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940409243_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5328dc02aa275dca5f6d2c47876b3bd1.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Китайская модель экономического развития более эффективна, чем Соединенных Штатов Америки, сказал президент России Владимир Путин. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие в том числе представители недружественных стран. "Некоторые наши эксперты, хорошие экономисты, достаточно молодые люди, научно достаточно опытные, они вот что говорят: они говорят, что анализ того, что происходит, скажем, в китайской экономике, анализ того, что происходит в экономиках других стран мира, в том числе ведущих экономиках, включая Соединенные Штаты, показывает, что все-таки китайцам удалось создать такую очень своеобразную, но весьма эффективную модель экономического развития, более эффективную, чем в тех же штатах", - сказал Путин на встрече с представителями СМИ. "И, судя по результатам работы китайской экономики, похоже, что так оно и есть", - добавил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/partner-1950817817.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940409243_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3761d63b557c3ab62d57d7074ff00a49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, владимир путин, китай
ПМЭФ-2024, Технологии, Россия, Владимир Путин, Китай
Экономика Китая более эффективна, чем США, заявил Путин

Путин: модель экономического развития Китая более эффективна, чем американская

© AP Photo / Chan Long HeiЛюди несут китайские национальные флаги
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© AP Photo / Chan Long Hei
Люди несут китайские национальные флаги. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Китайская модель экономического развития более эффективна, чем Соединенных Штатов Америки, сказал президент России Владимир Путин.
Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие в том числе представители недружественных стран.
«
"Некоторые наши эксперты, хорошие экономисты, достаточно молодые люди, научно достаточно опытные, они вот что говорят: они говорят, что анализ того, что происходит, скажем, в китайской экономике, анализ того, что происходит в экономиках других стран мира, в том числе ведущих экономиках, включая Соединенные Штаты, показывает, что все-таки китайцам удалось создать такую очень своеобразную, но весьма эффективную модель экономического развития, более эффективную, чем в тех же штатах", - сказал Путин на встрече с представителями СМИ.
"И, судя по результатам работы китайской экономики, похоже, что так оно и есть", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Путин назвал Китай основным экономическим партнером России
Вчера, 21:46
 
ПМЭФ-2024ТехнологииРоссияВладимир ПутинКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала