https://ria.ru/20240605/putin-1950836742.html

Место в рейтингах не является самоцелью, заявил Путин

Место в рейтингах не является самоцелью, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024

Место в рейтингах не является самоцелью, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что место в экономических рейтингах не является самоцелью - важно сохранять темп экономического роста, и это России... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T23:19

2024-06-05T23:19

2024-06-05T23:19

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экономика

цены на нефть

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владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что место в экономических рейтингах не является самоцелью - важно сохранять темп экономического роста, и это России удается. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств. В ней принимают участие в том числе представители недружественных стран. "Россия - сегодня четвертая экономика мира по паритету покупательной способности. То есть эта цель достигнута. Важно не это, конечно. Это не самоцель. Важно сохранить темп и движение вперед. Но и это нам пока удается, потому что за первый квартал рост составил 5,4% ВВП", - сказал Путин в ходе встречи. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/putin-1950777097.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, россия, владимир путин