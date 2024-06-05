Место в рейтингах не является самоцелью, заявил Путин
Путин заявил, что темп экономического роста важнее места в рейтингах
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что место в экономических рейтингах не является самоцелью - важно сохранять темп экономического роста, и это России удается.
Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств. В ней принимают участие в том числе представители недружественных стран.
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"Россия - сегодня четвертая экономика мира по паритету покупательной способности. То есть эта цель достигнута. Важно не это, конечно. Это не самоцель. Важно сохранить темп и движение вперед. Но и это нам пока удается, потому что за первый квартал рост составил 5,4% ВВП", - сказал Путин в ходе встречи.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.