https://ria.ru/20240605/putin-1950836465.html

Решение Зеленского не участвовать в выборах вызывает вопросы, заявил Путин

Решение Зеленского не участвовать в выборах вызывает вопросы, заявил Путин - РИА Новости, 06.06.2024

Решение Зеленского не участвовать в выборах вызывает вопросы, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что решение Владимира Зеленского не участвовать в выборах на Украине вызывает вопросы. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-05T23:17

2024-06-05T23:17

2024-06-06T06:22

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что решение Владимира Зеленского не участвовать в выборах на Украине вызывает вопросы. "Вот действующее руководство Украины на выборы решило не ходить - значит, вопросы. Есть 103 статья конституции Украины, там прописано, что президент избирается только на пять лет", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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украина, россия, владимир путин, владимир зеленский