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Решение Зеленского не участвовать в выборах вызывает вопросы, заявил Путин - РИА Новости, 06.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
23:17 05.06.2024 (обновлено: 06:22 06.06.2024)
https://ria.ru/20240605/putin-1950836465.html
Решение Зеленского не участвовать в выборах вызывает вопросы, заявил Путин
Решение Зеленского не участвовать в выборах вызывает вопросы, заявил Путин - РИА Новости, 06.06.2024
Решение Зеленского не участвовать в выборах вызывает вопросы, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что решение Владимира Зеленского не участвовать в выборах на Украине вызывает вопросы. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-05T23:17
2024-06-06T06:22
пмэф-2024
украина
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что решение Владимира Зеленского не участвовать в выборах на Украине вызывает вопросы. "Вот действующее руководство Украины на выборы решило не ходить - значит, вопросы. Есть 103 статья конституции Украины, там прописано, что президент избирается только на пять лет", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/putin-1950810201.html
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украина, россия, владимир путин, владимир зеленский
ПМЭФ-2024, Украина, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Решение Зеленского не участвовать в выборах вызывает вопросы, заявил Путин

Путин: решение Зеленского не участвовать в выборах на Украине вызывает вопросы

© AP Photo / Vincent ThianВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© AP Photo / Vincent Thian
Владимир Зеленский . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что решение Владимира Зеленского не участвовать в выборах на Украине вызывает вопросы.
«
"Вот действующее руководство Украины на выборы решило не ходить - значит, вопросы. Есть 103 статья конституции Украины, там прописано, что президент избирается только на пять лет", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ.
Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ
Путин ответил на вопрос, будут ли перемены в отношении Украины при Трампе
Вчера, 21:10
 
ПМЭФ-2024УкраинаРоссияВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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