https://ria.ru/20240605/putin-1950835609.html

Россия применит любые средства в случае угрозы суверенитету, заявил Путин

Россия применит любые средства в случае угрозы суверенитету, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024

Россия применит любые средства в случае угрозы суверенитету, заявил Путин

Россия применит все имеющиеся у нее средства, если суверенитету и территориальной целостности страны будут угрожать, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T23:15

2024-06-05T23:15

2024-06-05T23:30

пмэф-2024

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия применит все имеющиеся у нее средства, если суверенитету и территориальной целостности страны будут угрожать, заявил президент страны Владимир Путин. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе представители недружественных стран. "У нас есть ядерная доктрина, посмотрите, что написано. Если чьи-то действия будут угрожать нашему суверенитету и территориальной целостности, мы считаем для себя возможным использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства", - заявил он на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентства. Путин призвал не относиться к этому легко и поверхностно - к этому стоит относиться профессионально."Я надеюсь, что так все в мире будут относиться к решению вопросов подобного рода", - заключил он.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/putin-1950832014.html

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россия, владимир путин