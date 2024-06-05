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Путин надеется, что отношения с Италией позднее восстановятся - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
23:14 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/putin-1950835317.html
Путин надеется, что отношения с Италией позднее восстановятся
Путин надеется, что отношения с Италией позднее восстановятся - РИА Новости, 05.06.2024
Путин надеется, что отношения с Италией позднее восстановятся
Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что после нормализации ситуации на украинском направлении отношения с Италией удастся быстро восстановить. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T23:14
2024-06-05T23:14
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италия
россия
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что после нормализации ситуации на украинском направлении отношения с Италией удастся быстро восстановить. "Мы очень рассчитываем на то, что с Италией нам в конечном итоге, может быть после того, как ситуация будет каким-то образом исправляться на украинском направлении, удастся восстановить отношения, и может быть даже быстрее, чем с какой-либо другой европейской страной", - сказал Путин в ходе встречи с главами международных информационных агентств. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240225/storonniki-1929437373.html
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италия, россия, владимир путин
ПМЭФ-2024, Италия, Россия, Владимир Путин
Путин надеется, что отношения с Италией позднее восстановятся

Путин: рассчитываем, что отношения с Италией позднее удастся быстро восстановить

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПлощадь Венеции (Piazza Venezia) в Риме
Площадь Венеции (Piazza Venezia) в Риме - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Площадь Венеции (Piazza Venezia) в Риме. Архивное фото
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что после нормализации ситуации на украинском направлении отношения с Италией удастся быстро восстановить.
«
"Мы очень рассчитываем на то, что с Италией нам в конечном итоге, может быть после того, как ситуация будет каким-то образом исправляться на украинском направлении, удастся восстановить отношения, и может быть даже быстрее, чем с какой-либо другой европейской страной", - сказал Путин в ходе встречи с главами международных информационных агентств.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024ИталияРоссияВладимир Путин
 
 
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