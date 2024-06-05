https://ria.ru/20240605/putin-1950835317.html

Путин надеется, что отношения с Италией позднее восстановятся

Путин надеется, что отношения с Италией позднее восстановятся - РИА Новости, 05.06.2024

Путин надеется, что отношения с Италией позднее восстановятся

Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что после нормализации ситуации на украинском направлении отношения с Италией удастся быстро восстановить. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T23:14

2024-06-05T23:14

2024-06-05T23:14

пмэф-2024

италия

россия

владимир путин

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С.- ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что после нормализации ситуации на украинском направлении отношения с Италией удастся быстро восстановить. "Мы очень рассчитываем на то, что с Италией нам в конечном итоге, может быть после того, как ситуация будет каким-то образом исправляться на украинском направлении, удастся восстановить отношения, и может быть даже быстрее, чем с какой-либо другой европейской страной", - сказал Путин в ходе встречи с главами международных информационных агентств. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240225/storonniki-1929437373.html

италия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

италия, россия, владимир путин