https://ria.ru/20240605/putin-1950835059.html

Путин назвал технологическую независимость одной из главных целей России

Путин назвал технологическую независимость одной из главных целей России - РИА Новости, 05.06.2024

Путин назвал технологическую независимость одной из главных целей России

Технологическая независимость является одной из главных целей России, заявил президент России Владимир Путин, добавив, что настроен оптимистично на достижение... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T23:13

2024-06-05T23:13

2024-06-05T23:13

пмэф-2024

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Технологическая независимость является одной из главных целей России, заявил президент России Владимир Путин, добавив, что настроен оптимистично на достижение этого ориентира. "В целях нашего развития, тех стратегических ориентирах, которые мы ставим перед собой, одна из главных целей - это технологическая независимость. Мы намерены, мы уже это делаем, и намерены в будущем вкладывать туда определенные и немаленькие ресурсы, чтобы догнать то, что нам нужно догнать", - сказал он на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств. "Мы оптимистично настроены. Думаю, что получится. Особенно, если мы вынуждены это делать", - добавил Путин.

https://ria.ru/20240521/mishustin-1947423413.html

россия

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россия, владимир путин