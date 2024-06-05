https://ria.ru/20240605/putin-1950835059.html
Путин назвал технологическую независимость одной из главных целей России
Путин назвал технологическую независимость одной из главных целей России - РИА Новости, 05.06.2024
Путин назвал технологическую независимость одной из главных целей России
Технологическая независимость является одной из главных целей России, заявил президент России Владимир Путин, добавив, что настроен оптимистично на достижение... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T23:13
2024-06-05T23:13
2024-06-05T23:13
пмэф-2024
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Технологическая независимость является одной из главных целей России, заявил президент России Владимир Путин, добавив, что настроен оптимистично на достижение этого ориентира. "В целях нашего развития, тех стратегических ориентирах, которые мы ставим перед собой, одна из главных целей - это технологическая независимость. Мы намерены, мы уже это делаем, и намерены в будущем вкладывать туда определенные и немаленькие ресурсы, чтобы догнать то, что нам нужно догнать", - сказал он на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств. "Мы оптимистично настроены. Думаю, что получится. Особенно, если мы вынуждены это делать", - добавил Путин.
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россия, владимир путин
ПМЭФ-2024, Россия, Владимир Путин
Путин назвал технологическую независимость одной из главных целей России
Путин: технологическая независимость является одной из главных целей России