https://ria.ru/20240605/putin-1950834236.html
Россия рассчитывает на вклад Эрдогана в урегулирование в Газе
Россия рассчитывает на вклад Эрдогана в урегулирование в Газе - РИА Новости, 05.06.2024
Россия рассчитывает на вклад Эрдогана в урегулирование в Газе
Москва рассчитывает на вклад президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в урегулирование кризиса в Газе, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T23:10
2024-06-05T23:10
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Москва рассчитывает на вклад президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в урегулирование кризиса в Газе, сказал президент России Владимир Путин. "Мы знаем, что президент Эрдоган предпринимает энергичные усилия для того, чтобы эту очень острую застарелую проблему решить. И, учитывая авторитет президента Эрдогана и в регионе, и в мире, и в исламском мире, очень рассчитываем на то, что его вклад будет заметным", - сказал Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств. Он отметил, что со своей стороны Россия сделает все от нее зависящее. "Мы со своей стороны готовы сделать все, что зависит от России, чтобы ситуацию разрешить, имея в виду и наши отношения, которые сложились с государством Израиль на протяжении последних десятилетий", - добавил Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Россия рассчитывает на вклад Эрдогана в урегулирование в Газе
Путин: Россия считает, что вклад Эрдогана в урегулирование в Газе будет заметным