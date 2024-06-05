https://ria.ru/20240605/putin-1950833926.html

Путин заявил, что надежда на урегулирование палестинского кризиса есть

Путин заявил, что надежда на урегулирование палестинского кризиса есть - РИА Новости, 05.06.2024

Путин заявил, что надежда на урегулирование палестинского кризиса есть

Президент России Владимир Путин заявил, что надежда на урегулирование палестинского кризиса есть. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T23:08

2024-06-05T23:08

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что надежда на урегулирование палестинского кризиса есть. "Мне кажется надежда есть", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ. Путин отметил, что Россия пытается оказать любое возможное влияние в процесс урегулирования в секторе Газа."Мы пытаемся оказать посильное для нас влияние (на урегулирование конфликта в секторе Газа – ред.), в том числе я имею в виду гуманитарный аспект", - заявил Путин на встрече с представителями СМИ."Мы сыграли посильную роль в освобождении нескольких заложников с российскими корнями. Мы и дальше продолжаем эту работу с партнерами, с которыми у нас устойчивые, доверительные отношения на протяжении десятилетий", - заявил Путин на встрече с представителями СМИ.Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран.ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/putin-1950828884.html

https://ria.ru/20240429/borrel-1943048633.html

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