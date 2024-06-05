Путин заявил, что надежда на урегулирование палестинского кризиса есть
Путин: надежда на урегулирование палестинского кризиса есть
© AP Photo / Ismael Abu DayyahДым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
© AP Photo / Ismael Abu Dayyah
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что надежда на урегулирование палестинского кризиса есть.
«
"Мне кажется надежда есть", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ.
Путин отметил, что Россия пытается оказать любое возможное влияние в процесс урегулирования в секторе Газа.
«
"Мы пытаемся оказать посильное для нас влияние (на урегулирование конфликта в секторе Газа – ред.), в том числе я имею в виду гуманитарный аспект", - заявил Путин на встрече с представителями СМИ.
«
"Мы сыграли посильную роль в освобождении нескольких заложников с российскими корнями. Мы и дальше продолжаем эту работу с партнерами, с которыми у нас устойчивые, доверительные отношения на протяжении десятилетий", - заявил Путин на встрече с представителями СМИ.
Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.