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Путин заявил, что надежда на урегулирование палестинского кризиса есть - РИА Новости, 05.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
23:08 05.06.2024 (обновлено: 23:10 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/putin-1950833926.html
Путин заявил, что надежда на урегулирование палестинского кризиса есть
Путин заявил, что надежда на урегулирование палестинского кризиса есть - РИА Новости, 05.06.2024
Путин заявил, что надежда на урегулирование палестинского кризиса есть
Президент России Владимир Путин заявил, что надежда на урегулирование палестинского кризиса есть. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T23:08
2024-06-05T23:10
пмэф-2024
россия
владимир путин
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что надежда на урегулирование палестинского кризиса есть. "Мне кажется надежда есть", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ. Путин отметил, что Россия пытается оказать любое возможное влияние в процесс урегулирования в секторе Газа."Мы пытаемся оказать посильное для нас влияние (на урегулирование конфликта в секторе Газа – ред.), в том числе я имею в виду гуманитарный аспект", - заявил Путин на встрече с представителями СМИ."Мы сыграли посильную роль в освобождении нескольких заложников с российскими корнями. Мы и дальше продолжаем эту работу с партнерами, с которыми у нас устойчивые, доверительные отношения на протяжении десятилетий", - заявил Путин на встрече с представителями СМИ.Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран.ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/putin-1950828884.html
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россия, владимир путин, в мире
ПМЭФ-2024, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин заявил, что надежда на урегулирование палестинского кризиса есть

Путин: надежда на урегулирование палестинского кризиса есть

© AP Photo / Ismael Abu DayyahДым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© AP Photo / Ismael Abu Dayyah
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что надежда на урегулирование палестинского кризиса есть.
«
"Мне кажется надежда есть", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ.
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Путин назвал ситуацию в Газе войной с уничтожением гражданского населения
Вчера, 22:42
Путин отметил, что Россия пытается оказать любое возможное влияние в процесс урегулирования в секторе Газа.
«
"Мы пытаемся оказать посильное для нас влияние (на урегулирование конфликта в секторе Газа – ред.), в том числе я имею в виду гуманитарный аспект", - заявил Путин на встрече с представителями СМИ.
«
"Мы сыграли посильную роль в освобождении нескольких заложников с российскими корнями. Мы и дальше продолжаем эту работу с партнерами, с которыми у нас устойчивые, доверительные отношения на протяжении десятилетий", - заявил Путин на встрече с представителями СМИ.
Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024РоссияВладимир ПутинВ мире
 
 
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