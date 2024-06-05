https://ria.ru/20240605/putin-1950833499.html

Путин заявил о доверительных отношениях с арабским миром

Путин заявил о доверительных отношениях с арабским миром - РИА Новости, 05.06.2024

Путин заявил о доверительных отношениях с арабским миром

Президент России Владимир Путин заявил, что у России сложились доверительные отношения с арабским миром. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T23:04

2024-06-05T23:04

2024-06-05T23:04

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у России сложились доверительные отношения с арабским миром. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран. "Должна ли Россия играть какую-то ведущую роль? Я думаю, нет. Там много игроков, которые вовлечены в этот конфликт и имеют огромное влияние на происходящие события. Но внести свой вклад в попытку урегулирования мы, конечно, можем, с учетом наших отношений, которые сложились за последние 10 лет, с Израилем, учитывая наши традиционные отношения, доверительные очень с исламским арабским миром", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/peskov-1950774838.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, россия, израиль, владимир путин, в мире