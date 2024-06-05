Путин заявил о доверительных отношениях с арабским миром
Путин заявил, что у России сложились доверительные отношения с арабским миром
© РИА НовостиПрезидент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ
© РИА Новости
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у России сложились доверительные отношения с арабским миром.
Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран.
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"Должна ли Россия играть какую-то ведущую роль? Я думаю, нет. Там много игроков, которые вовлечены в этот конфликт и имеют огромное влияние на происходящие события. Но внести свой вклад в попытку урегулирования мы, конечно, можем, с учетом наших отношений, которые сложились за последние 10 лет, с Израилем, учитывая наши традиционные отношения, доверительные очень с исламским арабским миром", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.