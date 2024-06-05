https://ria.ru/20240605/putin-1950831319.html

Россия исполнила свой долг перед жителями Донбасса, заявил Путин

Россия исполнила свой долг перед жителями Донбасса, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024

Россия исполнила свой долг перед жителями Донбасса, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин, говоря о причинах начала специальной военной операции, заявил, что Россия исполнила свой долг перед жителями Донбасса, которые... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T22:53

2024-06-05T22:53

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С.- ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о причинах начала специальной военной операции, заявил, что Россия исполнила свой долг перед жителями Донбасса, которые страдали от госпереворота на Украине. "Первое, что мы сделали, это исполнили свой долг перед людьми, которые страдали от государственного переворота и последовавших за ним боевых действий на территории юго-востока Украины. Мы признали права этих людей, которые проживают на этих территориях, защищать свои интересы, свою жизнь и жизнь своих детей", - сказал Путин в ходе встречи с главами международных информационных агентств. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240530/putin-1949384077.html

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в мире, россия, украина, донбасс, владимир путин