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Россия исполнила свой долг перед жителями Донбасса, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
22:53 05.06.2024 (обновлено: 22:56 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/putin-1950831319.html
Россия исполнила свой долг перед жителями Донбасса, заявил Путин
Россия исполнила свой долг перед жителями Донбасса, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
Россия исполнила свой долг перед жителями Донбасса, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин, говоря о причинах начала специальной военной операции, заявил, что Россия исполнила свой долг перед жителями Донбасса, которые... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T22:53
2024-06-05T22:56
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о причинах начала специальной военной операции, заявил, что Россия исполнила свой долг перед жителями Донбасса, которые страдали от госпереворота на Украине. "Первое, что мы сделали, это исполнили свой долг перед людьми, которые страдали от государственного переворота и последовавших за ним боевых действий на территории юго-востока Украины. Мы признали права этих людей, которые проживают на этих территориях, защищать свои интересы, свою жизнь и жизнь своих детей", - сказал Путин в ходе встречи с главами международных информационных агентств. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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в мире, россия, украина, донбасс, владимир путин
ПМЭФ-2024, В мире, Россия, Украина, Донбасс, Владимир Путин
Россия исполнила свой долг перед жителями Донбасса, заявил Путин

Путин: Россия исполнила долг перед жителями Донбасса, которые страдали

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Баннер в Донецке - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о причинах начала специальной военной операции, заявил, что Россия исполнила свой долг перед жителями Донбасса, которые страдали от госпереворота на Украине.
«
"Первое, что мы сделали, это исполнили свой долг перед людьми, которые страдали от государственного переворота и последовавших за ним боевых действий на территории юго-востока Украины. Мы признали права этих людей, которые проживают на этих территориях, защищать свои интересы, свою жизнь и жизнь своих детей", - сказал Путин в ходе встречи с главами международных информационных агентств.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024В миреРоссияУкраинаДонбассВладимир Путин
 
 
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