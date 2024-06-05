https://ria.ru/20240605/putin-1950830880.html

Путин призвал к диалогу спецслужб по освобождению заключенных

Путин призвал к диалогу спецслужб по освобождению заключенных - РИА Новости, 05.06.2024

Путин призвал к диалогу спецслужб по освобождению заключенных

Контакты по освобождению заключенных должны вестись не через СМИ, а путем диалога спецслужб, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T22:52

2024-06-05T22:52

2024-06-05T22:56

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владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Контакты по освобождению заключенных должны вестись не через СМИ, а путем диалога спецслужб, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран. "Такие вопросы решаются не через средства массовой информации. Они любят такого тихого, спокойного, профессионального подхода и диалога между спецслужбами. И конечно, они решатся должны только на основе взаимности", - сказал Путин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/putin-1950830721.html

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россия, владимир путин