https://ria.ru/20240605/putin-1950828688.html

Россия заинтересована в нейтральном статусе Украины, заявил Путин

Россия заинтересована в нейтральном статусе Украины, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024

Россия заинтересована в нейтральном статусе Украины, заявил Путин

Россия заинтересована в нейтральном статусе Украины, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T22:40

2024-06-05T22:40

2024-06-05T22:40

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россия

украина

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия заинтересована в нейтральном статусе Украины, заявил президент России Владимир Путин. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе представители недружественных стран. "Нейтральный статус Украины, невступление ее ни в какие блоки, это ограничения в известной степени вооружений и так далее - это безусловно то, в чем заинтересована Российская Федерация", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/putin-1950812624.html

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россия, украина, владимир путин