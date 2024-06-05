https://ria.ru/20240605/putin-1950828688.html
Россия заинтересована в нейтральном статусе Украины, заявил Путин
Россия заинтересована в нейтральном статусе Украины, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
Россия заинтересована в нейтральном статусе Украины, заявил Путин
Россия заинтересована в нейтральном статусе Украины, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T22:40
2024-06-05T22:40
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия заинтересована в нейтральном статусе Украины, заявил президент России Владимир Путин. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе представители недружественных стран. "Нейтральный статус Украины, невступление ее ни в какие блоки, это ограничения в известной степени вооружений и так далее - это безусловно то, в чем заинтересована Российская Федерация", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, украина, владимир путин
ПМЭФ-2024, Россия, Украина, Владимир Путин
Россия заинтересована в нейтральном статусе Украины, заявил Путин
Путин: Россия заинтересована в нейтральном статусе Украины