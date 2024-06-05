https://ria.ru/20240605/putin-1950827201.html
Путин: всем придется считаться с тем, что Россия защищает свои интересы
Путин: всем придется считаться с тем, что Россия защищает свои интересы - РИА Новости, 05.06.2024
Путин: всем придется считаться с тем, что Россия защищает свои интересы
Россия не только говорит о защите своих интересов, но делает это и будет делать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T22:33
2024-06-05T22:33
2024-06-05T22:33
пмэф-2024
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия не только говорит о защите своих интересов, но делает это и будет делать, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе представители недружественных стран. "Мы также показали и сами себе и всему миру, что мы не только говорим о защите своих интересов, но мы делаем это и будем это делать вне всяких сомнений. И с этим всем придётся считаться", - сказал Путин в ходе встречи с главами международных информационных агентств. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/peskov-1950774838.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин
ПМЭФ-2024, Россия, Владимир Путин
Путин: всем придется считаться с тем, что Россия защищает свои интересы
Путин: Россия не только говорит о защите своих интересов, но и защищает их
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия не только говорит о защите своих интересов, но делает это и будет делать, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе представители недружественных стран.
«
"Мы также показали и сами себе и всему миру, что мы не только говорим о защите своих интересов, но мы делаем это и будем это делать вне всяких сомнений. И с этим всем придётся считаться", - сказал Путин в ходе встречи с главами международных информационных агентств.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.