https://ria.ru/20240605/putin-1950827201.html

Путин: всем придется считаться с тем, что Россия защищает свои интересы

Путин: всем придется считаться с тем, что Россия защищает свои интересы - РИА Новости, 05.06.2024

Путин: всем придется считаться с тем, что Россия защищает свои интересы

Россия не только говорит о защите своих интересов, но делает это и будет делать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T22:33

2024-06-05T22:33

2024-06-05T22:33

пмэф-2024

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия не только говорит о защите своих интересов, но делает это и будет делать, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе представители недружественных стран. "Мы также показали и сами себе и всему миру, что мы не только говорим о защите своих интересов, но мы делаем это и будем это делать вне всяких сомнений. И с этим всем придётся считаться", - сказал Путин в ходе встречи с главами международных информационных агентств. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/peskov-1950774838.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин