https://ria.ru/20240605/putin-1950826234.html

Путин оценил решения, которые принимают в Европе

Путин оценил решения, которые принимают в Европе - РИА Новости, 05.06.2024

Путин оценил решения, которые принимают в Европе

Уровень профессиональной подготовки принимающих решения европейцев оставляет желать лучшего, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T22:28

2024-06-05T22:28

2024-06-05T22:28

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россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Уровень профессиональной подготовки принимающих решения европейцев оставляет желать лучшего, сказал президент РФ Владимир Путин. "Я не хочу никого обидеть, но уровень профессиональной подготовки тех людей, которые принимают решения, в том числе и федеративные республики, на мой взгляд, оставляет желать лучшего", - сказал он на встрече с руководителями международных информационных агентств.

https://ria.ru/20231013/evropa-1902370013.html

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россия, владимир путин, европа