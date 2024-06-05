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Путин оценил решения, которые принимают в Европе - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
22:28 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/putin-1950826234.html
Путин оценил решения, которые принимают в Европе
Путин оценил решения, которые принимают в Европе - РИА Новости, 05.06.2024
Путин оценил решения, которые принимают в Европе
Уровень профессиональной подготовки принимающих решения европейцев оставляет желать лучшего, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T22:28
2024-06-05T22:28
пмэф-2024
россия
владимир путин
европа
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Уровень профессиональной подготовки принимающих решения европейцев оставляет желать лучшего, сказал президент РФ Владимир Путин. "Я не хочу никого обидеть, но уровень профессиональной подготовки тех людей, которые принимают решения, в том числе и федеративные республики, на мой взгляд, оставляет желать лучшего", - сказал он на встрече с руководителями международных информационных агентств.
https://ria.ru/20231013/evropa-1902370013.html
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россия, владимир путин, европа
ПМЭФ-2024, Россия, Владимир Путин, Европа
Путин оценил решения, которые принимают в Европе

Путин: профподготовка принимающих решения европейцев оставляет желать лучшего

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Уровень профессиональной подготовки принимающих решения европейцев оставляет желать лучшего, сказал президент РФ Владимир Путин.
«
"Я не хочу никого обидеть, но уровень профессиональной подготовки тех людей, которые принимают решения, в том числе и федеративные республики, на мой взгляд, оставляет желать лучшего", - сказал он на встрече с руководителями международных информационных агентств.
Берлин - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
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ПМЭФ-2024РоссияВладимир ПутинЕвропа
 
 
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