https://ria.ru/20240605/putin-1950824975.html
Путин: духовный лидер Ирана многое делает для развития отношений с Россией
Путин: духовный лидер Ирана многое делает для развития отношений с Россией - РИА Новости, 05.06.2024
Путин: духовный лидер Ирана многое делает для развития отношений с Россией
Президент России Владимир Путин заявил, что духовный лидер Ирана многое делает для развития отношений с РФ. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T22:23
2024-06-05T22:23
2024-06-05T22:23
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что духовный лидер Ирана многое делает для развития отношений с РФ. "Знаем, что над развитием ирано-российских отношений думает не только президент, и не только люди, которые окружают, но об этом много думает, много делает для этого верховный руководитель, духовный лидер Ирана", - сказал Путин во время встречи с руководителями ведущих международных информагентств.
https://ria.ru/20240605/putin-1950820366.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, владимир путин
ПМЭФ-2024, Россия, Иран, Владимир Путин
Путин: духовный лидер Ирана многое делает для развития отношений с Россией
Путин: над развитием ирано-российских отношений думает не только президент
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что духовный лидер Ирана многое делает для развития отношений с РФ.
"Знаем, что над развитием ирано-российских отношений думает не только президент, и не только люди, которые окружают, но об этом много думает, много делает для этого верховный руководитель, духовный лидер Ирана", - сказал Путин во время встречи с руководителями ведущих международных информагентств.