https://ria.ru/20240605/putin-1950824975.html

Путин: духовный лидер Ирана многое делает для развития отношений с Россией

Путин: духовный лидер Ирана многое делает для развития отношений с Россией - РИА Новости, 05.06.2024

Путин: духовный лидер Ирана многое делает для развития отношений с Россией

Президент России Владимир Путин заявил, что духовный лидер Ирана многое делает для развития отношений с РФ. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T22:23

2024-06-05T22:23

2024-06-05T22:23

пмэф-2024

россия

иран

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что духовный лидер Ирана многое делает для развития отношений с РФ. "Знаем, что над развитием ирано-российских отношений думает не только президент, и не только люди, которые окружают, но об этом много думает, много делает для этого верховный руководитель, духовный лидер Ирана", - сказал Путин во время встречи с руководителями ведущих международных информагентств.

https://ria.ru/20240605/putin-1950820366.html

россия

иран

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, иран, владимир путин