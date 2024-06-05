https://ria.ru/20240605/putin-1950824749.html
Путин рассказал, что будет, если страны будут втягиваться в войну с Россией
Путин рассказал, что будет, если страны будут втягиваться в войну с Россией - РИА Новости, 06.06.2024
Путин рассказал, что будет, если страны будут втягиваться в войну с Россией
Президент России Владимир Путин заявил, что в случае, если Россия увидит, что другие страны втягиваются в войну против нее, она оставит за собой право... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-05T22:21
2024-06-05T22:21
2024-06-06T07:09
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владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в случае, если Россия увидит, что другие страны втягиваются в войну против нее, она оставит за собой право действовать аналогичным образом. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран. "Если мы видим, что эти страны втягиваются в войну против нас, а это и есть их прямое участие в войне против Российской Федерации, то мы оставляем за собой право действовать аналогичным образом", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, владимир путин
ПМЭФ-2024, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал, что будет, если страны будут втягиваться в войну с Россией
Путин: если страны втягиваются в войну против РФ, она может действовать так же