https://ria.ru/20240605/putin-1950824749.html

Путин рассказал, что будет, если страны будут втягиваться в войну с Россией

Путин рассказал, что будет, если страны будут втягиваться в войну с Россией - РИА Новости, 06.06.2024

Путин рассказал, что будет, если страны будут втягиваться в войну с Россией

Президент России Владимир Путин заявил, что в случае, если Россия увидит, что другие страны втягиваются в войну против нее, она оставит за собой право... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-05T22:21

2024-06-05T22:21

2024-06-06T07:09

пмэф-2024

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в случае, если Россия увидит, что другие страны втягиваются в войну против нее, она оставит за собой право действовать аналогичным образом. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран. "Если мы видим, что эти страны втягиваются в войну против нас, а это и есть их прямое участие в войне против Российской Федерации, то мы оставляем за собой право действовать аналогичным образом", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/putin-1950822682.html

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россия, владимир путин