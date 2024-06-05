https://ria.ru/20240605/putin-1950824300.html

Путин рассказал, почему не поддерживает отношения с друзьями в Германии

Путин рассказал, почему не поддерживает отношения с друзьями в Германии - РИА Новости, 05.06.2024

Путин рассказал, почему не поддерживает отношения с друзьями в Германии

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что у него много друзей в Германии, но отношения с ними не поддерживаются, чтобы их в стране не трогали. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T22:18

2024-06-05T22:18

2024-06-05T22:18

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что у него много друзей в Германии, но отношения с ними не поддерживаются, чтобы их в стране не трогали. "У меня там (в Германии) много друзей, которых я стараюсь не трогать, чтобы не подвергать их какой-то обструкции внутри страны. Стараюсь с ними не поддерживать отношения, но я знаю просто этих людей много лет. Я знаю, что они надёжные друзья. И таких у меня в Германии немало", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231204/sotrudnichestvo-1913722527.html

германия

россия

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Наталья Макарова

германия, россия, владимир путин