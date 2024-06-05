https://ria.ru/20240605/putin-1950823934.html

Путин ответил на вопросы журналистов на полях ПМЭФ

Путин ответил на вопросы журналистов на полях ПМЭФ - РИА Новости, 06.06.2024

Путин ответил на вопросы журналистов на полях ПМЭФ

Владимир Путин провел встречу с представителями международных СМИ в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-05T23:33

2024-06-05T23:33

2024-06-06T00:30

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Владимир Путин провел встречу с представителями международных СМИ в Санкт-Петербурге.В начале мероприятия президент предложил поговорить в формате "обмен мнениями", а не "вопрос — ответ". Одной из главных тем стала ситуация на Украине.Об иностранных инструкторах и дальнобойном оружии на УкраинеПрезидент, отвечая на вопрос итальянского журналиста, подчеркнул, что зарубежные инструкторы уже присутствуют на территории Украины. По его словам, они несут потери, о чем на Западе предпочитают умалчивать. Что касается вооружений, то солдаты ВСУ не могут самостоятельно нанести удар ракетой ATACMS — они способны участвовать в выборе целей для дальнобойных снарядов, но решение принимается теми, кто оружие поставляет.Путин отметил, что за этими атаками стоят США или Великобритания — в зависимости от того, чье это вооружение. Россия, в свою очередь, сохраняет за собой право направлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, оказывающих военную помощь Киеву, добавил он. Президент подчеркнул, что поставки Западом оружия Украине и есть прямое участие в конфликте. При этом передача Киеву высокоточного вооружения дальнего радиуса — это путь к очень серьезным проблемам. Путин отметил, что подобные действия будут окончательно разрушать международные отношения и подрывать международную безопасность.По словам президента, ответ на поставки дальнобойного оружия на Украину может быть асимметричным. Он также подчеркнул: Россия, если увидит, что другие страны втягиваются в войну против нее, оставит за собой право действовать аналогичным образом.Глава государства также выразил надежду, что после нормализации ситуации на Украине отношения с Италией удастся быстро восстановить. По его словам, позиция властей этой страны более сдержанная, чем других стран ЕС: там не раздувается "пещерная русофобия".Об участии Германии в конфликтеПредставитель немецкого агентства DPA спросил президента о его отношении к поставкам Берлином оружия Киеву и участию Германии в этом конфликте. По словам главы государства, никто на Западе не хочет вспоминать, что война на Украине началась с государственного переворота и в этом виновата не Россия. Он добавил, что первый шаг к конфликту сделали те, кто поощрял кровавый антиконституционный захват власти, — в первую очередь это Соединенные Штаты.Что касается дальнейшего развития событий, то Москва предприняла все усилия, чтобы найти формулу урегулирования конфликта мирными средствами, добавил президент. По его словам, Россию водили за нос в ситуации с подписанием Минских соглашений. В итоге Москва в 2022 году признала независимость ДНР и ЛНР — и это полностью соответствует международному праву, подчеркнул глава государства.Говоря о поставках оружия Киеву, Путин отметил, что это всегда опасный и серьезный шаг. В частности, появление немецких танков на Украине произвело морально-этический шок в России. В свою очередь, передача Киеву ракет окончательно разрушает отношения Берлина и Москвы, добавил он.Глава государства также подчеркнул, что в России понимают, что Германия не была полностью суверенным государством после Второй мировой войны. По его словам, Берлин зависим в оборонной и информационной сферах, а конечный бенефициар находится за океаном. Путин добавил, что нынешнее руководство ФРГ не защищает интересы самих немцев, в частности, никто не возмущается из-за взрывов "Северных потоков" — "как будто так и надо". При этом Россия продолжает поставлять газ в Европу через территорию Украины, однако остается вопрос, почему Германия не желает получать голубое топливо по оставшейся трубе "Северного потока", а хочет покупать его втридорога из-за океана.Об обстановке в зоне спецоперацииОтвечая на вопрос французского журналиста, Владимир Путин отметил, что потери России в зоне спецоперации в разы меньше, чем у Киева. В частности, в плену на Украине находятся 1348 российских солдат и офицеров, а в России — 6465 украинских военнослужащих. В свою очередь, соотношение безвозвратных потерь Москвы и Киева оценивается как 1:5. По словам президента, в месяц ВСУ лишаются примерно по 50 тысяч человек. При этом в прошлом месяце Киев мобилизовал примерно такое же количество людей.Путин отметил, что тотальная мобилизация на Украине не решает проблемы — она идет на восполнение потерь. По его словам, жителей страны при этом ловят прямо на улицах и доставляют в военкоматы, желающих воевать там немного. В свою очередь, администрация США настаивает на снижении порога мобилизации на Украине до 18 лет, добавил глава государства.Представитель французского СМИ также сообщил, что в прошлом месяце в районе Часова Яра в ДНР погиб журналист из Франции. Он спросил, поможет ли Россия расследовать случившееся. Путин ответил, что Москва готова организовать такую работу. При этом он добавил, что во время конфликта на Украине погибли как минимум 30 российских журналистов и Москве не дают расследовать их гибель.О попытках Киева атаковать российские газопроводыБеседуя с турецким журналистом, Путин заявил, что Россия несколько раз фиксировала попытки киевского режима нанести удары по газовым маршрутам на дне Черного моря. По его словам, Москве приходится охранять газопроводы "Голубой поток" и "Турецкий поток" из-за угроз со стороны Украины. Кроме того, президент сообщил о попытке атаки на газоперерабатывающую станцию, которая передает газ в Турцию, — тогда удалось подавить два беспилотника.О легитимности ЗеленскогоРешение Владимира Зеленского не участвовать в выборах на Украине вызывает вопросы, заявил Путин. По его словам, в конституции страны не сказано ничего про возможность пролонгировать срок полномочий президента. Глава государства уточнил, что в основном законе есть статья, которая позволяет квалифицировать действия Зеленского как захват власти.При этом Путин выразил уверенность, что на Украине найдется сторона, с которой можно подписать мирный договор, но для этого необходимо желание Киева.О прекращении боевых действийОтвечая на вопрос журналиста Associated Press об окончании конфликта на Украине, Путин отметил, что Россия, начав спецоперацию, исполнила свой долг перед жителями Донбасса, которые страдали от госпереворота в этой стране. По его словам, Москва не просто говорит о защите своих интересов, но делает это и будет делать. При этом для остановки боевых действий на Украине необходимо перестать поставлять Киеву оружие, подчеркнул президент. Он отметил, что в таком случае конфликт закончится через два-три месяца.Что касается Украины, то Россия заинтересована в нейтральном статусе этой страны, добавил глава государства. По его словам, Киев также был согласен с условием Москвы о денацификации, одобрил проект договора в Стамбуле. Тем не менее желание ряда стран добиться поражения России помешало заключению соглашения. При этом действия экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона по срыву мирного договора были поддержаны Вашингтоном, резюмировал президент.

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https://ria.ru/20240605/italiya-1950645174.html

https://ria.ru/20240604/khabek-1950514064.html

https://ria.ru/20240604/otvet-1950299823.html

https://ria.ru/20240601/zelenskiy-1949910674.html

https://ria.ru/20240530/peregovory-1949289282.html

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Станислав Ванд

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