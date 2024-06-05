https://ria.ru/20240605/putin-1950823340.html
Путин призвал Запад разобраться в собственных действиях
Путин призвал Запад разобраться в собственных действиях - РИА Новости, 05.06.2024
Путин призвал Запад разобраться в собственных действиях
Президент России Владимир Путин посоветовал западным странам не искать виновных на стороне, а разобраться в собственных действиях. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T22:12
2024-06-05T22:12
2024-06-05T22:12
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владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посоветовал западным странам не искать виновных на стороне, а разобраться в собственных действиях. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран. "Повторю то, с чего начал: не нужно искать виновных на стороне, нужно разобраться в своих собственных действиях. Только это позволит провести правильный анализ, сделать выводы и что-то поправить, если конечно ты считаешь, что нужно что-то поправлять", - сказал Путин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/putin-1950820043.html
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россия, владимир путин
ПМЭФ-2024, Россия, Владимир Путин
Путин призвал Запад разобраться в собственных действиях
Путин посоветовал Западу не искать виновных, а разобраться в своих действиях