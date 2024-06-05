https://ria.ru/20240605/putin-1950823199.html

Путин напомнил, как США спровоцировали захват власти на Украине

Путин напомнил, как США спровоцировали захват власти на Украине - РИА Новости, 05.06.2024

Путин напомнил, как США спровоцировали захват власти на Украине

США провоцировали захват власти на Украине неконституционным путем, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T22:12

2024-06-05T22:12

2024-06-05T22:12

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. США провоцировали захват власти на Украине неконституционным путем, заявил президент России Владимир Путин. "Вот они и виноваты в том, что случилось, наравне с теми силами в Соединенных Штатах, которые провоцировали захват власти неконституционным путем. Разве не известно, что за этим последовало?", - сказал Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html

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украина

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, сша, украина, россия, владимир путин