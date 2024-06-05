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Путин напомнил, как США спровоцировали захват власти на Украине - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
22:12 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/putin-1950823199.html
Путин напомнил, как США спровоцировали захват власти на Украине
Путин напомнил, как США спровоцировали захват власти на Украине - РИА Новости, 05.06.2024
Путин напомнил, как США спровоцировали захват власти на Украине
США провоцировали захват власти на Украине неконституционным путем, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T22:12
2024-06-05T22:12
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. США провоцировали захват власти на Украине неконституционным путем, заявил президент России Владимир Путин. "Вот они и виноваты в том, что случилось, наравне с теми силами в Соединенных Штатах, которые провоцировали захват власти неконституционным путем. Разве не известно, что за этим последовало?", - сказал Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств.
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html
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в мире, сша, украина, россия, владимир путин
ПМЭФ-2024, В мире, США, Украина, Россия, Владимир Путин
Путин напомнил, как США спровоцировали захват власти на Украине

Путин: США провоцировали захват власти на Украине неконституционным путем

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСитуация на Майдане
Ситуация на Майдане - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. США провоцировали захват власти на Украине неконституционным путем, заявил президент России Владимир Путин.
"Вот они и виноваты в том, что случилось, наравне с теми силами в Соединенных Штатах, которые провоцировали захват власти неконституционным путем. Разве не известно, что за этим последовало?", - сказал Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Оружие массового просвещения. Путин дал интервью Такеру Карлсону
9 февраля, 04:28
 
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